Дебютував Renault Grand Kangoo з величезним салоном та багажником

Компанія Renault у вересні 2023 року на автосалоні в німецькому місті Мюнхен показала публіці новий мінівен Renault Grand Kangoo. Він має великий багажник і просторий салон.

Дебютував Renault Grand Kangoo з величезним салоном та багажником

В епоху кросоверів компанія Renault вважає, що автомобілістам потрібна альтернатива. Тому цей французький автогігант пропонує покупцям не лише кросовери, а й інші легкові автомобілі, зокрема мінівени та фургони. Один із них – Renault Kangoo.

Тепер у сімействі Kangoo з'явилася нова модель – Grand Kangoo. Ця новинка від стандартного Kangoo відрізняється великим багажником та просторішим салоном.

Новий мінівен побудований на базі Renault Kangoo третього покоління, який з'явився у продажу у 2020 році. У нього модульний салон із сімома окремими сидіннями. Цей мінівен також можна використовувати як розвізний фургон. Справа в тому, що у нього можна зняти два сидіння із заднього ряду і три сидіння із середнього ряду. Якщо при цьому скласти переднє пасажирське сидіння, то обсяг простору для вантажу складе 3 750 літрів. При всіх сидінь об'єм багажного відсіку становить 500 літрів.

Дебютував Renault Grand Kangoo з величезним салоном та багажником

Сідати і виходити з третього ряду сидінь дуже просто завдяки подвійним розсувним дверям, розмір яких помітно більший, ніж у стандартного Kangoo. Grand Kangoo з п'ятьма сидіннями та ISOFIX є одним із найзручніших для сімейного відпочинку автомобілів. Задні пасажири мають достатньо місця над головою завдяки плоскій лінії даху. Простір для колін задніх пасажирів досягає 164 мм.

Дебютував Renault Grand Kangoo з величезним салоном та багажником

У лінійку двигунів входить бензиновий силовий агрегат потужністю 130 к.с., який працює разом з шестиступінчастою механічною коробкою передач або семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Є версія з дизельним мотором потужністю 95 к.с., який працює разом із шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Крім того, покупцям запропонують версію з електричною силовою установкою потужністю 121 к.с. і 245 Нм крутного моменту. У Grand Kangoo E-Tech запас ходу складає 265 км. Гарантія на батарею – 8 років чи 160 000 км пробігу. Якщо за цей час потужність батареї впаде нижче 70%, то Renault її безкоштовно замінить.

Дебютував Renault Grand Kangoo з величезним салоном та багажником

Renault почне продавати мінівен Renault Grand Kangoo наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Стверджується, що це буде доступний автомобіль у своєму сегменті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зараз компанія Renault розробляє Renault Clio нового покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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