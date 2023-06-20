Дебютував новий флагманський кросовер Renault Rafale

Компанія Renault офіційно представила свій новий купе-кросовер Renault Rafale. Це новий флагманський кросовер найбільшого французького автовиробника.

Дебютував новий флагманський кросовер Renault Rafale

Renault Rafale назвали на честь французького гоночного літака Rafale, який у 1934 році розігнався до 445 км/год. На той час це була величезна швидкість для літаків.

Rafale – це перший автомобіль компанії Renault, повністю побудований відповідно до нового стилю дизайну. У нього нова решітка радіатора і нове матричне світлодіодне підсвічування.

Довжина Rafale становить 4,71 м, ширина – 1,86 м, а колісна база – 2,74 м. Об'єм багажника – 530 літрів. Тобто це досить великий кросовер з елементами стилю купе, з просторим салоном та містким багажником. За своїми розмірами він буде більшим, ніж купе-кросовер Renault Arkana.

Привертає увагу не тільки його оригінальний дизайн, але і великий панорамний люк (1,470 x 1,117 мм), а також великі шини на 245 мм.

Дебютував новий флагманський кросовер Renault Rafale

У салоні є 12-3-дюймова панель приладів, 12-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Як опцію покупцям запропонують 9,3-дюймовий проекційний дисплей, який проектує на лобове скло актуальну для водія інформацію. Буде також великий набір обладнання та систем безпеки, у тому числі, звичайно, систем активної безпеки та допомоги водієві.

Rafale оснащується гібридною силовою установкою. Вона складається з трициліндрового 1,2-літрового бензинового двигуна з турбоннаддувом потужністю 130 к.с. і 205 Нм крутного моменту, і двох електромоторів. Потужність головного електромотора складає 70 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Потужність другого електромотора, який виконує роль стартера-генератора, становить 34 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Загальна потужність такої силової установки – 200 к.с.

Дебютував новий флагманський кросовер Renault Rafale

Пізніше Rafale отримає версію з повноцінною гібридною силовою установкою потужністю 300 к.с. та з повним приводом.

Очікується, що Renault почне серійне виробництво купе-кросовера Renault Rafale наприкінці 2023 року. Це означає, що у продажу він може з'явитися вже наприкінці 2023 року. Але, найімовірніше, це станеться на початку 2024 року.

Дебютував новий флагманський кросовер Renault Rafale

Скільки коштуватиме Renault Rafale – офіційно ще не оголошено. Передбачається, що він коштуватиме від 50 000 євро. Дорого? Звичайно дорого! Але це буде флагманський кросовер компанії Renault.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни показали кросовер Renault Duster третього покоління, який у продажу з'явиться, як очікується, восени 2024 року.


Максимов Віталій, Тудей





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