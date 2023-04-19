У Китаї створили електромобіль BYD Seagull: коштує 11,400 USD

У Китаї компанія BYD на автосалоні у Шанхаї офіційно представила свій новий бюджетний електромобіль BYD Seagull. У стандартній комплектації він коштуватиме 11 400 доларів.

BYD Seagull - це компактний п'ятидверний хетчбек з електричною силовою установкою. Він належить до електричної родини Ocean компанії BYD. Його довжина складає 3780 мм, ширина – 1715 мм, висота – 1540 мм, а колісна база – 2500 мм.

У салоні Seagull міститься чотири людини. Але цей електромобіль має такий великий багажник, що туди може поміститися ще одна людина (якщо комусь взагалі така думка може прийти у голову). Це показано на фотографії.

Зовні Seagull схожий на інші електромобілі сімейства Ocean. Наприклад, він має однакові дизайнерські рішення з BYD Dolphin. У цьому немає нічого дивного, адже за їхній дизайн несе відповідальність головний дизайнер BYD Group Вольфганг Еггер. Нагадаємо, свого часу Еггер розробив дизайн таких машин, як, наприклад, Alfa Romeo 8C Competizione, Seat Ibiza, а також кілька моделей Audi та Lamborghini.

Seagull збудовано на електричній платформі третього покоління компанії BYD. Яку він отримав електричну силову установку - офіційно ще не відомо. За даними китайських ЗМІ, покупцям цей електрокар запропонують у двох версіях, залежно від силової установки. У стандартній версії Seagull оснащується електромотором потужністю 75 к.с. та батареєю на 30 кВтг. У неї запас ходу сягає 305 км.

У топовій версії Seagull оснащується електромотором потужністю 102 к.с. та батареєю на 38 кВтг. Він має запас ходу 405 км.

Seagull отримав нову натрій-іонну батарею, яка не тільки забезпечує досить великий запас ходу, а й коштує дешевше, ніж, наприклад, літій-іонна батарея. Батарея підтримує швидке заряджання. Її можна зарядити до 80% за 30 хвилин.

У салоні звертає на себе увагу 5-дюймова повністю цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, а також своєрідне рульове колесо.

Продаж BYD Seagull у Китаї розпочнеться до кінця 2023 року. У стандартній комплектації він коштуватиме від 11 400 доларів. Чи з'явиться він в інших країнах – не відомо.

Нагадаємо, раніше дебютував електричний седан Volkswagen ID.7 із запасом ходу від 615 км до 700 км, залежно від літій-іонної батареї.