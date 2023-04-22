У Китаї показали новий кросовер Nissan Pathfinder

У Китаї компанія Nissan на автосалоні в Шанхаї, що проходить зараз, показала свій новий кросовер Nissan Pathfinder. Він зовсім не схожий на американський Pathfinder.

Два роки тому Nissan представив у США кросовер Pathfinder п'ятого покоління. Але він продається далеко не у всіх країнах. Для Піднебесної створено спеціальну версію Pathfinder. Вона, можливо, продаватиметься і в інших країнах світу.

На автосалоні у Шанхаї дебютував концепт нового Nissan Pathfinder для китайського ринку. На його базі збудують серійну модель.

Nissan Pathfinder для китайського ринку зроблений таким чином, щоб догодити смакам китайців. В результаті він здається сучаснішим, ніж американський Pathfinder. У цього кросовера більш широка решітка радіатора зі світлодіодами, немає протитуманних фар, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі з піксельною світлодіодною графікою. Крім того, ми побачили на даху новий спойлер. Також привертають увагу унікальні колісні диски, шини з написом "Massive Absorbing" і напис Pathfinder, що світиться, на двері багажника.

А ось у салоні змін менше. Є оновлені вентиляційні отвори, інше компонування подвійного екрану, проекційний дисплей, центральна консоль, що розташована високо. Компонування сидінь – 2+2+3. На рульовому колесі встановлено сенсорні елементи керування.

Nissan ще не повідомив, яку силову установку отримав Pathfinder для китайського ринку. Китайські ЗМІ вважають, що цей кросовер може оснащуватися 2,0-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом, який працює разом із автоматичною коробкою передач. Привід, певне, повний.

Поки що китайський Nissan Pathfinder існує лише у вигляді концепту. На його основі створять серійну версію. У продажу ця новинка, мабуть, з'явиться у 2024 році.

Нагадаємо, компанія Nissan випускає Pathfinder із 1985 року. У 2021 році в США показали його п'яте покоління. У деяких країнах це флагманська модель бренду Nissan. Цей кросовер покупцям пропонують у кількох комплектаціях. Топова комплектація – Platinum.

На автосалоні в Шанхаї компанія Nissan показала не лише концепт Pathfinder, але ще кілька своїх новинок. Наприклад, там дебютував компактний кросовер Nissan Qashqai нового покоління.

Раніше стало відомо, що Nissan почав тестувати на дорогах загального користування Nissan Juke нового покоління.