В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)

Британська MG презентувала в Україні новий електромобіль MG4 у кузові хетчбек. Машина із запасом ходу до 450 км коштує від 987 тис. грн. Про це йдеться на сайті компанії.

В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)
Фото: ubr.ua

Що відомо про новинку

Електродвигун автомобіля потужністю до 150 кВт (201 к. с.) розганяється від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди в залежності від комплектації. Батарея 64 кВт-год. ??забезпечує стабільний запас ходу в холодному кліматі.

Час повної зарядки MG4 становить до 8 годин або 35 хвилин швидкого заряджання від 10 до 80% з максимальною швидкістю 150 кВт. Доступна можливість заряджання від 3-фазної мережі змінного струму протягом ночі.

Усього MG4 має приблизно від 1500 до 2000 циклів заряджання акумулятора. Крім того, автомобіль здатний живити будь-який зовнішній пристрій разом із усіма додатковими розетками USB.

Виробник представив дві версії MG — STD та LUX. Перша характеризується потужністю двигуна 125 кВт, батареєю на 51 кВт-год та запасом ходу на 350 км. У такій комплектації є тканинний салон та 16-дюймові колеса. Вартість варіанта складає від 987 тис. грн.

MG4 LUX — це двигун потужністю 150 кВт із батареєю на 64 кВт-год, запас ходу — 435 км, салон із темної екошкіри, 17-дюймові колеса. MG4 LUX коштує від 1,2 млн грн.

В обох версіях власникам пропонують круїз-контроль та помічник руху в пробках. Також в салоні розміщені два екрани — 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий сенсорний екран.





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