В Україні презентували британський електромобіль із запасом ходу 450 км (Фото)
Британська MG презентувала в Україні новий електромобіль MG4 у кузові хетчбек. Машина із запасом ходу до 450 км коштує від 987 тис. грн. Про це йдеться на сайті компанії.
Що відомо про новинку
Електродвигун автомобіля потужністю до 150 кВт (201 к. с.) розганяється від 0 до 100 км/год за 7,9 секунди в залежності від комплектації. Батарея 64 кВт-год. ??забезпечує стабільний запас ходу в холодному кліматі.
Час повної зарядки MG4 становить до 8 годин або 35 хвилин швидкого заряджання від 10 до 80% з максимальною швидкістю 150 кВт. Доступна можливість заряджання від 3-фазної мережі змінного струму протягом ночі.
Усього MG4 має приблизно від 1500 до 2000 циклів заряджання акумулятора. Крім того, автомобіль здатний живити будь-який зовнішній пристрій разом із усіма додатковими розетками USB.
Виробник представив дві версії MG — STD та LUX. Перша характеризується потужністю двигуна 125 кВт, батареєю на 51 кВт-год та запасом ходу на 350 км. У такій комплектації є тканинний салон та 16-дюймові колеса. Вартість варіанта складає від 987 тис. грн.
MG4 LUX — це двигун потужністю 150 кВт із батареєю на 64 кВт-год, запас ходу — 435 км, салон із темної екошкіри, 17-дюймові колеса. MG4 LUX коштує від 1,2 млн грн.
В обох версіях власникам пропонують круїз-контроль та помічник руху в пробках. Також в салоні розміщені два екрани — 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий сенсорний екран.