Запас ходу 405 км та 11 000 євро: дебютував електромобіль BYD Seagull

Китайська компанія BYD офіційно представила свій новий бюджетний електромобіль BYD Seagull ("Чайка"). У стандартній комплектації він коштуватиме від 10 700 євро.

Запас ходу 405 км та 11 000 євро: дебютував електромобіль BYD Seagull

Seagull побудовано на електричній платформі BYD 3.0. Він належить до електричної родини Ocean компанії BYD. Він розташовуватиметься під електромобілем BYD Dolphin. Його довжина складає 3780 мм, ширина – 1715 мм, висота – 1540 мм, а колісна база – 2500 мм. Тобто це маленький хетчбек. У нього п'ять дверей, але в салоні міститься лише чотири людини.

Не можна сказати, що зовні BYD Seagull здивував особливим дизайном. Його дизайн виконаний відповідно до нового стилю дизайну BYD. Відразу привертають увагу фари, які мають характерну форму, а також задні горизонтальні ліхтарі. Загалом виглядає цей електромобіль цілком гарно. А спойлер на даху, задній дифузор та колісні диски надають Seagull взагалі спортивного вигляду.

Салон цього автомобіля ще сучасніший. У нього цифрова панель приладів, інформаційно-розважальна система з великим сенсорним дисплеєм і велика кількість сучасних технологій.

Запас ходу 405 км та 11 000 євро: дебютував електромобіль BYD Seagull

Силова установка складається з електромотора потужністю 75 к.с. або 102 к.с., та батареї на 30 кВтг або 38 кВт, год, залежно від версії. За деякими даними, Seagull оснащується новим натрій-іонним акумулятором. Він забезпечує досить великий запас ходу і до того ж коштує дешевше ніж інші батареї, якими оснащуються сучасні електромобілі.

У стандартній комплектації з батареєю на 30 кВтг у електромобіля Seagull запас ходу становить 305 км. У топовій комплектації з батареєю на 38 кВт запас ходу сягає 405 км.

Запас ходу 405 км та 11 000 євро: дебютував електромобіль BYD Seagull

Компанія BYD планує показати "в живу" новий електричний хетчбек BYD Seagull вже зовсім скоро - на автосалоні в Шанхаї. Незабаром після цього він з'явиться у продажу. У Китаї він коштуватиме в еквіваленті від 10 700 євро. Але якщо "Чайка" з'явиться в Європі, то там вона коштуватиме дорожче.

Те, що BYD Seagull можуть почати продавати на Старому континенті, цілком можливо. Справа в тому, що компанія BYD вже присутня на європейському ринку. Наприклад, у Європі продається електромобіль BYD Atto 3. Він також належить до бюджетного сегменту.

Запас ходу 405 км та 11 000 євро: дебютував електромобіль BYD Seagull

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що в Європі почалися продажі нового бюджетного французького електрокара Ligier Myli.


Максимов Віталій, Тудей





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