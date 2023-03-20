Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200

Китайська компанія Matrix Motors, яка створена в 2012 році за підтримки компанії Alibaba, почала продавати оновлений електричний мінівен Matrix 01. У стандартній комплектації він коштує від 4200 доларів.

Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200

Довжина Matrix 01 2023 модельного року становить 3490 мм, ширина – 1465 мм, висота – 1685 мм, а колісна база – 2350 мм. Як бачимо, це дуже компактний автомобіль. Але при цьому об'єм багажника становить 2300 літрів. Якщо прибрати заднє пасажирське сидіння, то об'єм багажника збільшиться до 2600 літрів.

Звісно, у такого дешевого електромобіля дуже мало обладнання. Але, наприклад, камера заднього виду в нього все ж таки є.

Новий Matrix 01 оснащується електромотором потужністю 15 кВт і 90 Нм крутного моменту, а також батареєю на 10,36 кВтг. З такою силовою установкою у цього мінівена запас ходу становить 120 км (це дані за китайським стандартом CLTC). Час зарядки батареї стандартної версії займає 8 годин, а у топової версії - 4 години.

Раніше у Matrix 01 була топова комплектація з батареєю на 20,72 кВтг. У неї запас ходу сягав 220 км. Але у моделі 2023 випуску такої версії чомусь немає.

Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200

У Китаї покупцям новий електричний мінівен Matrix 01 пропонують у трьох комплектаціях. Стандартна версія коштує від 4200 доларів. Цікаво, що раніше Matrix 01 коштував від 6800 доларів.

У Піднебесній Matrix 01 використовується переважно у службах доставки. Matrix Motors стверджує, що у створенні цього електрокара брали участь представники служб доставки.

У 2022 році компанія Matrix Motors почала продавати маленьку електричну вантажівку Matrix X2. Її довжина становить 4200 мм, ширина – 1570 мм, висота – 1995 мм, колісна база – 2600 мм, а споряджена маса – 815 кг. Максимальна вантажопідйомність – 500 кг.

У X2 така сама електрична силова установка, як і у 01, але технічні характеристики трохи інші. У нього потужність електромотора 20 к.с. і 105 Нм крутного моменту. Варіанти батареї: 10,36 кВтг на 110 км пробігу та 20,72 кВтг на 200 км пробігу.

Новий китайський електричний мінівен коштує всього $4,200

Чи з'явиться Matrix 01 в Україні? Офіційно його навряд чи продаватиме у нашій країні. Але його можуть завозити до України приватно. Тим більше, що в Україні збільшився попит на китайські автомобілі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні дешевшають автомобілі. За один місяць середня вартість уживаних машин в Інтернеті знизилася на 150 доларів – до 5000 доларів.


Максимов Віталій, Тудей





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