Техогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документи

За ТО потрібно буде заплатити від 1,12 тис. до 1,44 тис. грн.

Минулого місяця Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою змінилася процедура проходження обов'язкового техогляду транспортних засобів. Йдеться про постанову Уряду «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. №137 та від 31 травня 2012 р. №512», інформує ZN.ua.

Як пише 24 канал, згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, тепер за ТО потрібно буде заплатити від 1,12 тис до 1,44 тис грн.

При цьому на вартість проходження ТО впливатиме категорія транспортного засобу:

  • легкові авто - від 1,12 тис грн;
  • автобуси, маса яких понад 5 тонн – від 1,34 тис грн;
  • вантажні машини, масою понад 12 тонн – від 1,44 тис грн;
  • причепи — від 1,12 тисяч за найлегші моделі до 1,32 тис грн за версією понад 10 тонн.

Які документи потрібні:

  • техпашпорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);
  • пашпорт громадянина України (для представника);
  • доручення на право проходження техконтролю (для фізичної особи);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Також залежно від призначення транспортного засобу, типу та власника, список додаткових документів може змінюватись.

Раніше ми писали, як українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія.


Олена Середа, ZN.ua





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