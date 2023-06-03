Техогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документи

За ТО потрібно буде заплатити від 1,12 тис. до 1,44 тис. грн.

Минулого місяця Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою змінилася процедура проходження обов'язкового техогляду транспортних засобів. Йдеться про постанову Уряду «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. №137 та від 31 травня 2012 р. №512», інформує ZN.ua .

Як пише 24 канал , згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, тепер за ТО потрібно буде заплатити від 1,12 тис до 1,44 тис грн.

При цьому на вартість проходження ТО впливатиме категорія транспортного засобу:

легкові авто - від 1,12 тис грн;

автобуси, маса яких понад 5 тонн – від 1,34 тис грн;

вантажні машини, масою понад 12 тонн – від 1,44 тис грн;

причепи — від 1,12 тисяч за найлегші моделі до 1,32 тис грн за версією понад 10 тонн.

Які документи потрібні:

техпашпорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

пашпорт громадянина України (для представника);

доручення на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Також залежно від призначення транспортного засобу, типу та власника, список додаткових документів може змінюватись.

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