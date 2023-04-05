2023-04-05
АЗС в Україні змінили ціни на пальне: скільки коштує заправити авто 4 квітня
Українські АЗС опублікували нові ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку тижня.
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Так, цінник на бензин зараз стартує від 45,71 грн/л (А-92) до 48,86 грн/л (А-95+). Середня вартість на А-95 встановлена ??на рівні 46,88 грн/л.
Літр дизпалива на початку нового тижня продається за ціною 47,04 грн. А ось автогаз можна придбати за 21,62 грн.
Ціни на паливо на різних АЗС виглядають так: