АЗС в Україні змінили ціни на пальне: скільки коштує заправити авто 4 квітня

Українські АЗС опублікували нові ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку тижня.

Про це пише «Хвиля» , посилаючись на дані сайту auto.ria.

Так, цінник на бензин зараз стартує від 45,71 грн/л (А-92) до 48,86 грн/л (А-95+). Середня вартість на А-95 встановлена ??на рівні 46,88 грн/л.

Літр дизпалива на початку нового тижня продається за ціною 47,04 грн. А ось автогаз можна придбати за 21,62 грн.

Ціни на паливо на різних АЗС виглядають так: