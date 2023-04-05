АЗС в Україні змінили ціни на пальне: скільки коштує заправити авто 4 квітня

Українські АЗС опублікували нові ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку тижня.

Про це пише «Хвиля», посилаючись на дані сайту auto.ria.

Так, цінник на бензин зараз стартує від 45,71 грн/л (А-92) до 48,86 грн/л (А-95+). Середня вартість на А-95 встановлена ??на рівні 46,88 грн/л.

Літр дизпалива на початку нового тижня продається за ціною 47,04 грн. А ось автогаз можна придбати за 21,62 грн.

Ціни на паливо на різних АЗС виглядають так:





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