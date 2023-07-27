У Нюрбургрингу помітили новий ліфтбек Skoda Superb

Компанія Skoda планує у листопаді 2023 року офіційно представити Skoda Superb нового, четвертого, покоління. Фотошпигуни вже помітили під час тестів на німецькій гоночній трасі Нюрбургрінг новий ліфтбек Superb.

Ліфтбек Skoda Superb четвертого покоління тестують у камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн. Але вже зрозуміло, який приблизно буде дизайн цієї новинки.

Судячи з усього, новий Superb отримав нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари та задні ліхтарі. Але загалом це знайомий нам еволюційний дизайн. Чеський автогігант у цьому випадку чомусь не став використовувати свій новий стиль дизайну Modern Solid.

Superb четвертого покоління покупцям запропонують у двох варіантах кузова – ліфтбек та універсал. Довжина ліфтбека збільшилася на 43 мм – до 4912 мм, а довжина універсала збільшилася на 40 мм – до 4902 мм. Ширина як ліфтбека, так і універсала стала меншою на 15 мм – 1849 мм. При цьому висота ліфтбека збільшилася на 12 мм – до 1481 мм, а висота універсала збільшилася на 5 мм – до 1482 мм. Колісна база залишилася старою – 2841 мм.

Збільшення розмірів призвело до того, що салон та багажник у Superb стали ще більшими. Так, у ліфтбека обсяг багажника збільшився на 20 літрів – до 645 літрів, а у універсалу обсяг багажника збільшився на 30 літрів – до 690 літрів. Салон став просторішим на кілька міліметрів.

Які зміни відбулися в салоні - точно поки що не відомо. Стверджується, що з'явиться нова інформаційно-розважальна система із 12,9-дюймовим дисплеєм. У покупців буде можливість вибрати версію, яка має 10 подушок безпеки. Як опцію запропонують системи активної безпеки та допомоги водієві. Наприклад, Curve Assistant та Intersection Assistant.

У лінійку двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати. Буде також версія із повноцінною гібридною силовою установкою. Коробка передач – семиступінчаста DSG. У гібридної версії – шестиступінчаста DSG.

Skoda офіційно представить Skoda Superb четвертого покоління у листопаді 2023 року. Його продажі розпочнуться у першій половині 2024 року. Ми впевнені, що новий Superb коштуватиме дорожче, ніж модель третього покоління. До речі, в Україні зараз ліфтбек Skoda Superb коштує від 1 459 070 гривень, а універсал – від 1 529 910 гривень.

Нагадаємо, раніше Skoda розповіла про те, які нові моделі вона випустить до 2026 року.