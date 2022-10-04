Авіакомпанія МАУ зупинила рейси своїх літаків у Європі

Авіакомпанія МАУ зупинила польоти всіх літаків, які виконували комерційні рейси. На початку вересня в Європі перевозили пасажирів 4 повітряні судна української компанії. Про це пише avianews.com.

Що відомо

Авіакомпанія МАУ зупинила польоти всіх літаків, які могли виконувати комерційні рейси, повідомив голова профспілки авіаперевізника — Об'єднаного представницького органу Олександр Полянський на засіданні профспілки.

Зазначається, що причина зупинки — у непорозумінні між акціонерами, лізингодавцями та новопризначеним керівником.

Передісторія

З 19 вересня новим президентом МАУ був призначений Кирил Звонарьов, який до того працював заступником гендиректора аеропорту «Бориспіль». Контракт попереднього президента авіакомпанії Євгена Дихне до цього закінчився.

Втім, Дихне залишається чинним президентом МАУ відповідно до державного реєстру, але не виконує функцій керівника через закінчення контракту та конфлікт акціонерів МАУ, пояснюють у профспілці. Через це авіакомпанія не може проводити платежі.

За інформацією профільного сайту, на початку вересня рейси виконували 4 літаки МАУ — всі вони літали у Європі. Останній політ одним з них був здійснений 30 вересня, за даними онлайн-радару flightradar24.

Як зазначають у виданні, ситуації передував конфлікт основних акціонерів МАУ — Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Наприкінці 2021 року була спроба замінити президента МАУ Євгена Дихне.

Суд тоді заблокував можливу зміну керівника авіакомпанії. Рішення суду про заборону вносити зміни в реєстр щодо керівника авіаперевізника чинне досі.