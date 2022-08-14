Санкційний удар: у Німеччині застрягли 10 російських літаків

На аеродромах Німеччини залишаються десять літаків, які належать російським власникам.Їх не можна підняти в небо через санкції. Про це повідомляє видання Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) з посиланням на Федеральне міністерство транспорту Німеччини.

Серед них і Ан-124, що знаходиться в Лейпцигу, в Кельні стоять Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 і Boeing 737, у Франкфурт-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embra 600 та Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. А в Мюнхені знаходиться лайнер Airbus A320, який колись орендував російська авіакомпанія – рішення про його подальшу долю має прийняти власник.

"Оскільки машини підлягають забороні на зліт і політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", - пояснили у Мінтрансі ФРН.