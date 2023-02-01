Казахстан закриє «лазівку» у санкціях для російських автоперевізників

Після початку повномасштабної війни в Україні російські та білоруські автоперевізники зареєструвалися в Казахстані та забрали собі 70% ринку, інформує ZN.ua.

Казахстан закриє «лазівку» у санкціях для російських автоперевізників
© ТАСС

Влада Казахстану планує посилити правила роботи для іноземних автоперевізників, у тому числі російських, які використовували казахстанську реєстрацію для обходу санкцій і транспортування товарів до Європи та з неї. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Згідно з нововведенням казахстанського Мінтрансу, Мінтранс Казахстану компанії-новачки будуть позбавлені доступу до міжнародних вантажних перевезень. Як повідомила голова правління Спілки автоперевізників та експедиторів республіки (САПЕК) Асель Садикова, зміни почнуть діяти з 20 лютого.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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