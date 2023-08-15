Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення

У росіян виникнуть додаткові проблеми з ремонтом і обслуговуванням автівок.

Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення. Також обмеження ввела компанія BMW. Відсутність офіційного ПЗ може збільшити терміни ремонту та обслуговування, а також створити проблеми з оновленнями для нових машин. Це може призвести до того, що водії почнуть частіше обслуговуватися в неофіційних СТО і купувати простіші моделі авто, інформує ZN.ua.

Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення
© unsplash/garilens

Про це повідомляють «Ізвєстія» з посиланням на представників компаній та власні джерела.

В асоціації «Російські автомобільні дилери» підтвердили наявність проблем із доступом до ПЗ. Також у «МБ РУС» - дистриб'ютора Mercedes-Benz в Росії - заявили про припинення доступу до онлайн-систем, за допомогою яких проводиться технічне обслуговування і виявлення проблем. У компанії додали, що ремонт і обслуговування автомобілів буде проводитися на основі «накопиченого досвіду і знань».

Але проблеми торкнулися не тільки Mercedes. Так, в асоціації «Російські автомобільні дилери» повідомили, що у офіційних дилерів виникають проблеми з ПЗ для більшості зарубіжних марок. Основна проблема зараз - збільшені терміни ремонту автівок.

«Це стосується не лише Mercedes, а й BMW. Зрозуміло, що зараз дилери всіма силами намагаються дотримуватися гарантійних зобов'язань перед власниками авто. Обходити обмеження допомагають стороннє ПЗ і техніка, яка продається на маркетплейсах. Але за фактом термін «офіційний дилер» своє значення втрачає», - зазначив анонімний співрозмовник.

Він підкреслив, що вимкнення ПЗ може загрожувати проблемами з сигналізацією і кодуванням ключів від машини. Місцеві експерти сходяться на думці, що через проблеми з обслуговуванням нових автомобілів, зокрема тих, які ввезли паралельним імпортом, зросте попит на старші моделі і менш «наворочені» транспортні засоби.


Володимир Дедей, ZN.ua





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