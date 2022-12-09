У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG

Компанія Mercedes-Benz почала тестувати на дорогах загального користування електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG. Фотошпигуни помітили його під час тестів на півдні Європи.

У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG

Концепт Mercedes-Benz EQG уперше показали публіці у вересні 2021 року на автосалоні у Мюнхені. Наразі вже почали тестувати його серійну версію.

Зовні електричний Гелендваген дуже схожий на стандартну версію із двигуном внутрішнього згоряння. Але замість решітки радіатора – стилізація під неї з підсвічуванням. Mercedes-Benz стверджує, що EQG збереже позашляхові якості стандартного Геліка та буде лідером у сегменті повнопривідних позашляховиків.

У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG

Електрична силова установка складатиметься з чотирьох електромоторів та нової енергоємної кремнієвої батареї, яка використовувалася в концепті Vision EQXX. Крім того, буде версії із звичайною літій-іонною батареєю. Характеристики такої електричної силової установки ще не відомі. З чуток, запас ходу буде не менше 500 км.

За словами голови ради директорів Mercedes-Benz Group Ола Калленіуса, електричний EQG матиме "феноменальну продуктивність" на дорозі та бездоріжжі. Він також повідомив, що ця новинка буде легкою в управлінні.

Коли Mercedes-Benz почне продавати Mercedes-Benz EQG? Його офіційна прем'єра відбудеться у 2023 році, але у продажу він з'явиться лише у 2024 році.

У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG

Нагадаємо, що раніше Mercedes-Benz показав оновлений Mercedes A-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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