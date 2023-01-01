У Німеччині почали тестувати новий Mercedes-Benz GLC Coupe

Компанія Mercedes-Benz почала тестувати на дорогах загального користування новий купе-кросовер Mercedes-Benz GLC Coupe. Фотошпигуни помітили його під час тестів у Німеччині.

Кросовер Mercedes-Benz GLC другого покоління дебютував раніше у 2022 році. Тепер настала черга версії у стилі купе.

Новий Mercedes-Benz GLC Coupe отримав таку ж передню частину, як у GLC, але у нього динамічніша задня частина, як у купе. Цей купе-кросовер, як і стандартна версія, трохи довший, ніж модель першого покоління (якщо бути точнішим, то довший на 6 см).

Але салони у Mercedes-Benz GLC та GLC Coupe однакові. У стандартній комплектації є 12,3-дюймова панель приладів і 11,9-дюймовий вертикальний центральний сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи з портретною орієнтацією. Також є проекційний дисплей.

У лінійку двигунів увійдуть лише помірні гібриди з 48-вольтовим стартер-генератором та плагін-гібриди з вбудованим в дев'ятиступінчастий автомат електромотором. Потужність помірних гібридів становить від 204 до 258 к.с., а потужність плагін-гібридів – 136 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Повноцінні гібридні версії на електротязі проїжджають 100 км. Привід – повний 4Matic.

Mercedes-Benz офіційно представить Mercedes-Benz GLC Coupe нового покоління навесні 2023 року. У дилерів він з'явиться восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Mercedes-Benz показав оновлений хетчбек Mercedes-Benz B-Class.