Mercedes-Benz GLB показали у мінімальному камуфляжі

Фотошпигуни розмістили у Мережі фотографії оновленого кросовера Mercedes-Benz GLB, який цього разу сфотографували у мінімальному камуфляжі. Його дебют відбудеться, мабуть, влітку чи восени 2023 року.

Mercedes-Benz почав тестувати на дорогах загального користування оновлений Mercedes-Benz GLB ще у серпні 2022 року. Але тоді його було закрито суцільним камуфляжем. Тепер у тестового прототипу камуфляжу набагато менше, і вже зрозуміло, які у цієї моделі відбудуться зміни у дизайні кузова.

Судячи з усього, GLB отримає нову радіаторну решітку, видозмінені бампери та фари. Позаду змін буде менше. Так, ззаду трохи зміниться дизайн задніх ліхтарів. Що ж до салону, то там змін буде ще менше. Наприклад, може бути оновлена цифрова панель приладів.

У лінійці двигунів жодних серйозних змін не очікується. Не виключено, що мотори модернізують з метою підвищення їхньої ефективності та зниження рівня викидів СО2.

Коли Mercedes-Benz офіційно представить оновлений Mercedes-Benz GLB - ще точно не відомо. За чутками, це станеться влітку чи восени 2023 року.

Нагадаємо, восени 2022 року Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class.