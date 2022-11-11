Mercedes-Benz C-Class отримав найвищу оцінку за безпеку

Mercedes-Benz C-Class 2022 модельного року за результатами краш-тестів у США отримав найвищу оцінку за безпеку – Top Safety Pick+ – від Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Mercedes-Benz C-Class отримав найвищу оцінку за безпеку

За даними IIHS, оновлений Mercedes C-Class відповідає всім вимогам для вищої оцінки за безпеку завдяки двом варіантам фар та двом системам запобігання фронтальним зіткненням.

Стандартні світлодіодні фари оновленого C-Class отримали гарну оцінку. А додаткові адаптивні фари, доступні з пакетом Digital Light Package, вважаються прийнятними. Щоб отримати найвищу нагороду, за всіма категоріями краш-тестів повинні бути лише оцінки "Добре" або "Прийнятно".

У стандартній комплектації новий C-Class має систему запобігання лобовому зіткненню Active Brake Assist. Вона за результатами краш-тестів отримала найвищі оцінки. Така система з функцією Cross-Traffic теж оцінена на відмінно.

Mercedes-Benz C-Class отримав найвищу оцінку за безпеку

Нагадаємо, Mercedes-Benz C-Class фактично з'явився у 1982 році, коли почали випускати W201. З того часу німецький автогігант продав понад 10,5 млн автомобілів C-Class. Компанія Mercedes-Benz представила оновлений C-Class у 2021 році. Він отримав значні оновлення у дизайні кузова та салону, а також нове обладнання та сучасні технології.

Раніше восени 2022 року Mercedes-Benz представив оновлений Mercedes A-Class.


Максимов Віталій, Тудей





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