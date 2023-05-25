Посадовець «Укрзалізниці» разом із підрядниками створив корупційну схему і отримав Toyota Camry
Наразі учасників схеми затримано, автівку конфісковано.
Національне антикорупційне бюро України викрило корупційну схему на «Укрзалізниці», йдеться у
Як з’ясували детективи, керівник одного з підрозділів «Укрзалізниці», в обмін на укладення ним договорів із заздалегідь визначеними двома іншими учасниками цієї ж схеми постачальниками, наприкінці квітня - на початку травня цього року отримав від них неправомірну вигоду у вигляді автомобіля Toyota Camry вартістю понад 1,5 млн грн.
Наразі усіх трьох співучасників кримінального правопорушення затримано, сьогодні їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги), ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), а також ч. 1 та ч. 2 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом ) Кримінального кодексу України.
Також у посадовця «Укрзалізниці» вилучено автівку, яка є предметом неправомірної вигоди.
Як повідомлялось, детективи Національного антикорупційного бюро вилучили ще майже пів мільйона доларів США під час обшуку у справі про отримання хабаря колишнім головою Верховного суду України Всеволодом Князєвим.