Ізраїль отримав новітні бронетранспортери Eitan

Ця зброя є концептуально новою для ЗС Ізраїлю.

Перші серійні бронетранспортери Eitan передали бригаді Nahal Збройних сил Ізраїлю. Техніка покинула виробничу лінію і одразу була відправлена у війська. Про це Міноборони країни повідомили у офіційному Twitter-акаунті, інформує ZN.ua.

Ізраїль отримав новітні бронетранспортери Eitan
Фото - Міноборони Ізраїлю

Також повідомляють, що напередодні відбулися перші навчання, де бійці однієї з механізованих бригад відпрацьовували різні сценарії використання бронетранспортерів.

“Eitan є першою передовою колісною бойовою машиною такого типу в Армії оборони Ізраїлю, яка дозволяє вести інший тип бою, включаючи пересування солдатів між бойовими секторами, на рівні захисту танка Merkava та БТР Tiger. Сьогодні ми займаємося серійним виробництвом потужного продукту в десятках галузей промисловості в Ізраїлі та за кордоном", - прокоментував цю подію бригадний генерал ЗС Ізраїлю Орен Гібер.

Також він зазначав, що наступні виготовлені бронетранспортери будуть так само доставлятися у війська, щоб замінити стару техніку. Таким чином військові отримуватимуть найновіші зразки озброєння як можна швидше.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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