Киянин викрав 7 автомобілів та отримав 8 років позбавлення волі

Святошинський районний суд Києва визнав місцевого жителя винним у викраденні 7 автомобілів та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Киянин викрав 7 автомобілів та отримав 8 років позбавлення волі

Святошинська окружна прокуратура в суді довела, що фігурант цілих п'ять років (з 2017 по 2021 рік) викрадав автомобілі у різних районах Києва. Що він робив із ними – прес-служба Київської міської прокуратури чомусь не уточнила.

Відомо, що поліцейські цього автовикрадача затримали, як кажуть, "на гарячому". Цьому дуже допомогло те, що автомобіль, який хотів украсти зловмисник, був оснащений GPS трекером. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили докази, що свідчать про причетність фігуранта до інших аналогічних злочинів.

Слідчі поліції за цими фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання за цією статтею – 12 років ув'язнення з конфіскацією майна або без такого. Оскільки йдеться про частину 3 ст. 289 КК, то можна дійти висновку, що фігурант викрадав люксові автомобілі.

Святошинський районний суд Києва дійшов висновку, що провину фігуранта повністю доведено. Прокурору вдалося довести скоєння 7 злочинних епізодів. Автовикрадача засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Киянин викрав 7 автомобілів та отримав 8 років позбавлення волі

Потрібно сказати, що в Україні у 2022 році значно збільшилася кількість викрадень автомобілів порівняно з 2021 роком. Якщо до початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну найчастіше викрадали автомобілі для продажу, то під час війни їх частіше викрадають під розбирання. Це пов'язано з зростанням вартості автомобільних запчастин.

Під час війни найчастіше викрадають популярні автомобілі, а не преміальні моделі, як це було до 24 лютого 2022 року. Так, наприклад, у 2021 році до п'ятірки автомобілів, які найчастіше викрадали, увійшли такі моделі: Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Toyota Camry та Audi Q7. Ці автомобілі оснащуються сучасними протиугінними системами, але вони, як бачимо, не завжди забезпечують повну безпеку.

Експерти рекомендують використовувати одразу кілька різних систем безпеки для автомобіля. Так захист буде кращим.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як убезпечити свій автомобіль від автовикрадачів.


Максимов Віталій, Тудей





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