ТОП-10 популярних в Україні автомобілів з Китаю

З січня по серпень 2023 року в Україні продали 7 078 автомобілів з Китаю. 64,6% з них були новими, інші ж 35,4% - вживаними. Бестселером серед китайських автомобілів на українському ринку нових автомобілів став Volkswagen ID.4.

ТОП-10 популярних в Україні автомобілів з Китаю

Зокрема, за перші вісім місяців 2023 року українці купили 1 392 нових електричних кросоверів Volkswagen ID.4. На другому місці кросовер Honda M-NV (548), на третьому місці Chery Tiggo 4 (339), четвертому місці Volkswagen ID.6 (275), а на п'ятому місці Chery Tiggo 2 (201).

До десятки нових китайських автомобілів (тобто автомобілів з Китаю), які найчастіше купували українці у серпні 2023 року, також увійшли такі моделі: MG HS (152), Honda e:NS1 (137), Chery Jetour X70 (123), Haval H6 (115) та Volkswagen ID.3 (94).

Потрібно відзначити, що кросовер Volkswagen ID.4 також став лідером з продажу серед китайських б/в автомобілів (947). На другому місці за популярністю серед вживаних автомобілів з Китаю знаходиться Honda M-NV (444), на третьому – Volkswagen ID.6 (178), на четвертому – Tesla Model Y (94), а на п'ятому – Honda e:NS1 (64).

Цікаво, що найчастіше автомобілі з Китаю, які купують українці, – це електромобілі. Так, 79,1% машин із Китаю, куплених українцями у січні-серпні 2023 року, мали електричну силову установку.

ТОП-10 популярних в Україні автомобілів з Китаю

Продаж автомобілів з Китаю в Україні збільшується вже кілька років поспіль. Якщо бути точнішим, то з 2021 року. У 2022 році після того, як почалося повномасштабне вторгнення в Україну російських окупаційних військ, продаж китайських автомобілів порівняно з 2021 роком також збільшився. І у 2023 році, як бачимо, ця тенденція зберігається.

Збільшення продажів в Україні автомобілів із Китаю відбувається на тлі відновлення українського автомобільного ринку. Війна з російськими окупантами ще не закінчилася, але ситуація з безпекою покращала, тож українці стали більше купувати машин.

Деякі автомобілі, які випускаються в Піднебесній, офіційно в Україну не постачають. Проте їх все-таки продають у нашій країні. Це так званий "сірий" імпорт. Наприклад, кросовер Honda M-NV. Незважаючи на те, що Honda M-NV офіційно в Україну не постачають, цей кросовер все ж таки займає одне з перших місць із продажу серед машин з Китаю.

Нагадаємо, раніше Інститут споживчих експертиз після масштабного дослідження якості палива на АЗС повідомив, що понад 30% бензину А-95 в Україні мають значні порушення якості.


Максимов Віталій, Тудей





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