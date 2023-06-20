Бельгія передасть Україні бронетранспортери M113

Бельгія в рамках нового військового пакету передасть Україні гусеничні бронетранспортери M113. Про це повідомили бельгійські ЗМІ.

Бельгія передасть Україні бронетранспортери M113

Скільки бронетранспортерів M113 увійде до цього нового пакету бельгійської допомоги для Києва – не уточнюється. Також не відомо, коли саме вони з'являться на озброєнні ЗСУ.

Зважаючи на все, M113 від Бельгії наша країна не отримає швидко. Чому? Бо зараз на озброєнні армії Бельгії немає таких бойових броньованих машин (бельгійська армія від них відмовилася більше 10 років тому). Брюссель планує купити бронетранспортери M113 в одній із країн, відремонтувати їх, а потім передати Україні.

У якій країні Бельгія придбає ці бойові броньовані машини – невідомо. Також не відомо, якої модифікаціі будуть ці машини.

Ми знаємо, що ремонтувати M113 для ЗСУ буде бельгійська компанія John Cockerill. Стверджується, що ці БТР знаходяться в хорошому технічному стані, тому John Cockerill їх приведе в належний стан у мінімальні терміни. Але це займе кілька тижнів. Одна з причин не дуже швидкої доставки бельгійських M113 в Україні – не дуже висока потужність заводу компанії John Cockerill.

Слід сказати, що свого часу бельгійська компанія John Cockerill за ліцензією випустила 525 бронетранспортерів M113A1-B. Вони від звичайного M113A1 відрізнялися торсійною підвіскою, як у версії M113A2.

Бельгія передасть Україні бронетранспортери M113

Армія США прийняла на озброєння бронетранспортери M113 у 1960 році. Потім їх кілька разів модернізували. Надалі M113 американці замінили на M2 Bradley.

Версія M113A оснащується дизельним двигуном 6V53 потужністю 275 к.с. Корпус М113 виготовлений з алюмінієвих листів товщиною 12-44 мм. Броня забезпечує захист від куль калібру до 12,7 мм та уламків. Головне озброєння – кулемет калібру 12,7 мм.

Слід зазначити, що на озброєнні ЗСУ вже є бронетранспортери M113. Наприклад, восени 2022 року Іспанія передала Україні як військову допомогу 20 бронетранспортерів М-113 TOA. На початку 2023 року Україна отримала ще 20 таких іспанських бойових машин.

Бельгія активно допомагає Україні у боротьбі з російськими окупантами. Так, у січні 2023 року Брюссель виділив найбільший пакет військової допомоги для Києва на 92 млн євро. До нього увійшли, окрім іншого, ракети AMRAAM.

Раніше ми розповіли про бронетранспортери Valuk, які Україна отримала від Словенії.


Максимов Віталій, Тудей





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