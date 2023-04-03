Водій після розмови з поліцейським отримав штраф через “Дію“

В Україні інспектори поліції почали виписувати постанови про притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху без відома самих водіїв та без правопорушення. Про це свідчить рішення Завадського районного суду міста Кам'янське у справі 2-а/208/17/23 від 20 січня 2023 року.

13 листопада 2022 року водій позашляховика Toyota Land Cruiser Prado на ділянці дороги між містами Кам'янське та Дніпро поговорив із поліцейськими. Наступного дня він через мобільний додаток "Дія" отримав штраф у розмірі 425 грн за ч. 1 ст. 126 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень. Ця стаття передбачає адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом без відповідних документів (у протоколі було зазначено, що водій нібито не мав поліса ОСЦПВ).

Водій у суді оскаржив постанову поліції, вважаючи її незаконною. Він заявив, що не порушував ПДР і має поліс обов'язкового страхування. Представники патрульної поліції заявили, що скаргу автомобіліста нічим не обґрунтовано.

Суд, розглянувши адміністративну справу 2-а/208/17/23, визнав постанову поліції щодо цього водія незаконною і скасував її. З Департаменту патрульної поліції на Дніпропетровщині стягнули судовий збір у розмірі 496 гривень.

Суд дійшов висновку, що у матеріалах справи немає документів та матеріалів, які вказують на те, що водій порушив п. 2.4а Правил дорожнього руху України. Тому не доведено факт скоєння позивачем відповідного правопорушення.

При цьому постанова про притягнення позивача до адміністративної відповідальності не може бути доказом скоєння ним правопорушення. Перед винесенням постанови має бути належним чином зафіксовано порушення правил дорожнього руху. У цьому випадку цього не було.

Як бачимо, навіть проста розмова зі співробітником патрульної поліції може призвести надалі до отримання штрафу. У випадку із власником позашляховика Toyota Land Cruiser Prado він зумів довести, що не порушував ПДР. Але на це в нього пішов час. І не виключено, що ця історія ще не закінчилася, оскільки Департамент патрульної поліції міг подати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, раніше з рішення Хмельницького апеляційного суду стало зрозуміло, хто несе відповідальність за дерево, яке впало на автомобіль і сильно його пошкодило.