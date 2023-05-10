Словаччина придбає у США 200 новітніх бронемашин

Вони широко застосовуються Армією Штатів з 2009-го року.

Держдеп США схвалив можливий продаж Словаччині легких тактичних транспортних засобів JLTV та супутнього обладнання. Про це повідомляє сайт Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США , інформує ZN.ua .

Фото - Міноборони Литви

Відомо, що Словаччина звернулась з запитом до уряду США на придбання 192 легких тактичних бронемашин JLTV M1278A1/A2, а також дистанційних бойових модулів M153 CROWS.

Також до списку потенційного продажу увійшли кулемети M2 калібру 12,7 мм, 40-мм гранатомети МК19, пристрої нічного бачення водія AN/VAS-5B(V)2, радіокомплекти AN/VRC-104, а також інше супутнє обладнання, інструменти та послуги з підтримки.

Вартість можливої угоди до якої увійдуть бронемашини, озброєння, додаткове обладнання та послуги становитиме близько 250 мільйонів доларів. Основними підрядниками контракту будуть компанії "Oshkosh Corporation" та "Oshkosh Defense".

M1278 HGC – це легкий тактичний бронеавтомобіль типу JLTV, розроблений компанією Oshkosh Defense. Варіант HGC JLTV розроблений для забезпечення посиленої вогневої потужності та мобільності підрозділів армії США .

JLTV M1278A1 HGC оснащений бойовим модулем Common Remote Operating Weapon System (CROWS) із кулеметом M2 Browning калібру 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом Mk. 19. Боєкомплект становить 1000 боєприпасів.