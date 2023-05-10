Словаччина придбає у США 200 новітніх бронемашин
Вони широко застосовуються Армією Штатів з 2009-го року.
Держдеп США схвалив можливий продаж Словаччині легких тактичних транспортних засобів JLTV та супутнього обладнання. Про це повідомляє
Відомо, що Словаччина звернулась з запитом до уряду США на придбання 192 легких тактичних бронемашин JLTV M1278A1/A2, а також дистанційних бойових модулів M153 CROWS.
Також до списку потенційного продажу увійшли кулемети M2 калібру 12,7 мм, 40-мм гранатомети МК19, пристрої нічного бачення водія AN/VAS-5B(V)2, радіокомплекти AN/VRC-104, а також інше супутнє обладнання, інструменти та послуги з підтримки.
Вартість можливої угоди до якої увійдуть бронемашини, озброєння, додаткове обладнання та послуги становитиме близько 250 мільйонів доларів. Основними підрядниками контракту будуть компанії "Oshkosh Corporation" та "Oshkosh Defense".
M1278 HGC – це легкий тактичний бронеавтомобіль типу JLTV, розроблений компанією Oshkosh Defense. Варіант HGC JLTV розроблений для забезпечення посиленої вогневої потужності та мобільності підрозділів армії США.
JLTV M1278A1 HGC оснащений бойовим модулем Common Remote Operating Weapon System (CROWS) із кулеметом M2 Browning калібру 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом Mk. 19. Боєкомплект становить 1000 боєприпасів.