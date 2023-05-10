Словаччина придбає у США 200 новітніх бронемашин

Вони широко застосовуються Армією Штатів з 2009-го року.

Держдеп США схвалив можливий продаж Словаччині легких тактичних транспортних засобів JLTV та супутнього обладнання. Про це повідомляє сайт Агентства зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, інформує ZN.ua.

Словаччина придбає у США 200 новітніх бронемашин
Фото - Міноборони Литви

Відомо, що Словаччина звернулась з запитом до уряду США на придбання 192 легких тактичних бронемашин JLTV M1278A1/A2, а також дистанційних бойових модулів M153 CROWS.

Також до списку потенційного продажу увійшли кулемети M2 калібру 12,7 мм, 40-мм гранатомети МК19, пристрої нічного бачення водія AN/VAS-5B(V)2, радіокомплекти AN/VRC-104, а також інше супутнє обладнання, інструменти та послуги з підтримки.

Вартість можливої угоди до якої увійдуть бронемашини, озброєння, додаткове обладнання та послуги становитиме близько 250 мільйонів доларів. Основними підрядниками контракту будуть компанії "Oshkosh Corporation" та "Oshkosh Defense".

M1278 HGC – це легкий тактичний бронеавтомобіль типу JLTV, розроблений компанією Oshkosh Defense. Варіант HGC JLTV розроблений для забезпечення посиленої вогневої потужності та мобільності підрозділів армії США.

JLTV M1278A1 HGC оснащений бойовим модулем Common Remote Operating Weapon System (CROWS) із кулеметом M2 Browning калібру 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом Mk. 19. Боєкомплект становить 1000 боєприпасів.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні автоСБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до рф елітні авто
Українці почали активно купувати електромобілі: названо найпопулярніші моделіУкраїнці почали активно купувати електромобілі: названо найпопулярніші моделі
Українці в Литві зможуть обміняти водійські права без умовУкраїнці в Литві зможуть обміняти водійські права без умов
Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано в УкраїніСтало відомо, скільки електромобілів зареєстровано в Україні
У Миколаївській області викрили АЗС, яка наторгувала контрафактним пальним на мільйони гривеньУ Миколаївській області викрили АЗС, яка наторгувала контрафактним пальним на мільйони гривень
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні відоме радянське авто перетворили на бронемашину: фотоВ Україні відоме радянське авто перетворили на бронемашину: фото
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Hyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видеоHyundai показал проект бронемашины с "ногами" в стиле "Звездных войн": фото и видео
Україна і Словаччина восени підпишуть проєкт Угоди про регулярне авіасполучення
Українська поліція придбає 200 нових кросоверів
Украина начала серийное производство боевых бронемашин "Атлет"
НГУ и Минобороны досрочно получили очередную партию бронемашин "Варта"
Украинские конструкторы разработали модель летающей бронемашины
В Тернопольской области бронемашина Нацгвардии сбила школьника
Нацгвардия получила на вооружение бронемашину "Козак-001"
Последние новости
Подгружаем последние новости