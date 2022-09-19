В Україні відоме радянське авто перетворили на бронемашину: фото

У мережі опублікували фото чергового саморобного бронеавтомобіля для Збройних сил України.

Про це повідомляє "ТопЖир", інформує Апостроф .

Прототипом послужив радянський автомобіль ГАЗ-М20 "Перемога" - ця машина вироблялася з 1946 по 1958 роки.

Назва авто є символічною, як і логотип на фото (емблема "Ідея Нації", яка є емблемою полку "Азов").

Як повідомляв "Апостроф" раніше, на Рівненщині група волонтерів займається створенням повнопривідних баггі для Збройних сил України.