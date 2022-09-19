2022-09-19
В Україні відоме радянське авто перетворили на бронемашину: фото
У мережі опублікували фото чергового саморобного бронеавтомобіля для Збройних сил України.
Про це повідомляє "ТопЖир", інформує
Прототипом послужив радянський автомобіль ГАЗ-М20 "Перемога" - ця машина вироблялася з 1946 по 1958 роки.
Назва авто є символічною, як і логотип на фото (емблема "Ідея Нації", яка є емблемою полку "Азов").
Як повідомляв "Апостроф" раніше, на Рівненщині група волонтерів займається створенням повнопривідних баггі для Збройних сил України.
Євген Устименко, Апостроф