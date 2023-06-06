Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ

Вони будуть передані в наступному пакеті військової допомоги.

В рамках нового пакета військової допомоги Україні Австралія планує надіслати ЗСУ бронемашини Hawkei. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald із посиланням на джерела, інформує ZN.ua.

Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ
Фото: ADF

Зазначається, що під час зустрічі в Сінгапурі на азійському безпековому саміті між міністром оборони Австралії Річардом Марлзом і міністром оборони України Олексієм Резніковим "взаєморозуміння було досягнуто, але угоду ще не було оформлено через офіційні системи Канберри".

Сам Марлз відмовився коментувати майбутнє постачання. Він заявив, що українці "надали список", і в них була "досить детальна розмова". Глава Міноборони Австралії додав, новий пакет підтримки Києва буде представлений найближчим часом.

Видання пише, що оголошення про допомогу Україні очікується до часу поїздки прем'єр-міністра Ентоні Альбаніза на саміт НАТО, який відбудеться в Литві вже наступного місяця.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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