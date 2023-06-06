Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ

Вони будуть передані в наступному пакеті військової допомоги.

В рамках нового пакета військової допомоги Україні Австралія планує надіслати ЗСУ бронемашини Hawkei. Про це повідомляє The Sydney Morning Herald із посиланням на джерела, інформує ZN.ua .

Фото: ADF

Зазначається, що під час зустрічі в Сінгапурі на азійському безпековому саміті між міністром оборони Австралії Річардом Марлзом і міністром оборони України Олексієм Резніковим "взаєморозуміння було досягнуто, але угоду ще не було оформлено через офіційні системи Канберри".

Сам Марлз відмовився коментувати майбутнє постачання. Він заявив, що українці "надали список", і в них була "досить детальна розмова". Глава Міноборони Австралії додав, новий пакет підтримки Києва буде представлений найближчим часом.

Видання пише, що оголошення про допомогу Україні очікується до часу поїздки прем'єр-міністра Ентоні Альбаніза на саміт НАТО, який відбудеться в Литві вже наступного місяця.