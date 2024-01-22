Журналіст Роман Бочкала побував за лаштунками виробництва бронемашини LAVR

Український журналіст, волонтер та громадський діяч Роман Бочкала відвідав виробництво бронеавтомобілів LAVR.

Своїми враженнями від побаченого він поділився у фейсбуці, інформує Апостроф .

Бочкала розповідає, що бронеавтомобілі LAVR Titan належать до категорії багатозадачних мінно-стійких машин, що призначені для використання у зонах важких бойових дій. Цей високопрохідний, добре броньований автомобіль, обладнаний засобами вогневого ураження та, за необхідності, іншими опціями. Добре себе зарекомендував під час експлуатації на фронті.

В Україні на броньовики додатково встановлюється кулемет будь-якого калібру в залежності від поставлених завдань. Також можливо додатково оснащувати іншим устаткуванням. Зокрема, ЗУшку Бочкала бачив на власні очі.