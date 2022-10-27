Ford зненацька відмовився від виробництва популярної в Україні моделі

Німецька компанія Ford, яка вирішила зробити наголос на ретроназвах автомобілів, щоб зміцнити імідж бренду на ринку, у червні 2023 року припиняє виробництво легендарного компактного хетчбека Fiesta, який випускається в Кельні вже 46 років поспіль.

Про це пише auto.24tv, інформує Апостроф .

Виробник авто також вирішив відмовитися від двох мінівенів S-Max і Galaxy, які втратили популярність у покупців, що віддають перевагу кросоверам.

Обидві моделі, які поки що збирають на заводі в іспанській Валенсії, востаннє вийдуть із конвеєра у квітні наступного року.