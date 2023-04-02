Німецькі ЗМІ заявили про зниження надійності авто вітчизняного виробництва

Надійність німецьких авто знижується протягом ось уже понад чверть століття. Така динаміка призвела до того, що машини німецького виробництва майже перестали з’являтися на перших рядках відповідних рейтингів, повідомляє Deutsche Well .

У лідерах виявилися американські, японські та корейські бренди. Чому так сталося, журналісти Deutsche Welle вирішили розібратися.

На думку віцепрезидента J.D. Power Джека Долана, головною причиною зниження надійності є активне впровадження передових технологій. Перехід на інноваційні рішення – задоволення вельми дороге, і автовиробники постають перед вибором: підвищувати ціни на кінцеву продукцію або вишукувати можливість заощадити.

Німецькі бренди пішли другим шляхом і почали застосовувати менш якісні компоненти, агрегати й матеріали, вважає топменеджер.

Сучасні масові моделі не розраховані на тривалу експлуатацію. Берлінський дилер ретроавто Буркхард Штайнс наголошує, що зараз машини мають ресурс не більше 15-20 років. Раніше інженери закладали в них набагато більший запас міцності просто тому, що автомобілі змінювали не так часто, як у наші дні. Старовинні автомобілі з правильним доглядом можуть працювати “практично вічно”.

Схожу точку зору висловив відставний глава BMW Motorsport Маріо Тайссен. За його словами, ще півстоліття тому думка інженерів і конструкторів була визначальною, тоді як зараз останнє слово залишається за маркетологами.

Про суттєве зменшення витрат на інжиніринг на користь горезвісної “екологічності”, діджитал-технологій та електрифікації журналістам також заявив і член ради директорів Volkswagen Group Томас Ульбріх.

"Масовий перехід на нові силові установки й неперевірене ПЗ негативно позначаються на надійності кінцевої продукції", – резюмував експерт.