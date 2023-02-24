Mercedes-Benz разом з Google планують створити «суперкомп’ютери» для авто

Mercedes-Benz об'єднався з Google у сфері навігації і тепер запропонує «суперкомп'ютерну продуктивність» у кожному автомобілі з автоматизованими датчиками водіння, намагаючись конкурувати з Tesla і китайським автовиробниками. Про це повідомляє Reuters.

Фото: mercedes-benz.com

В агентстві зазначили, що як нові, так і старі автовиробники змагаються, щоб знайти програмні функції, вперше розроблені Tesla, які дозволяють дистанційно оновлювати продуктивність автомобіля, запас заряду батареї та можливості автопілота.

Що запропонує німецький автовиробник

Mercedes заявив, що співпраця з Google дозволить впровадити інформацію про дорожній рух і автоматичне змінення маршрутів у своїх автомобілях.

Водії також зможуть дивитися YouTube у розважальній системі автомобіля, коли автомобіль припаркований або перебуває в режимі автономного водіння рівня 3, який дозволяє водієві відводити погляд від керма на певних дорогах.

Усі транспортні засоби на майбутній платформі модульної архітектури Mercedes також матимуть так звані гіперекрани.