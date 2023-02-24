Mercedes-Benz разом з Google планують створити «суперкомп’ютери» для авто
Mercedes-Benz об'єднався з Google у сфері навігації і тепер запропонує «суперкомп'ютерну продуктивність» у кожному автомобілі з автоматизованими датчиками водіння, намагаючись конкурувати з Tesla і китайським автовиробниками. Про це
В агентстві зазначили, що як нові, так і старі автовиробники змагаються, щоб знайти програмні функції, вперше розроблені Tesla, які дозволяють дистанційно оновлювати продуктивність автомобіля, запас заряду батареї та можливості автопілота.
Що запропонує німецький автовиробник
Mercedes заявив, що співпраця з Google дозволить впровадити інформацію про дорожній рух і автоматичне змінення маршрутів у своїх автомобілях.
Водії також зможуть дивитися YouTube у розважальній системі автомобіля, коли автомобіль припаркований або перебуває в режимі автономного водіння рівня 3, який дозволяє водієві відводити погляд від керма на певних дорогах.
Усі транспортні засоби на майбутній платформі модульної архітектури Mercedes також матимуть так звані гіперекрани.
Інші автовиробники, такі як General Motors, Renault, Nissan і Ford, вбудували у свої автомобілі цілий пакет сервісів Google, пропонуючи такі функції, як Google Maps, Google Assistant та інші програми.