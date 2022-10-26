Mercedes-Benz пішов з російського ринку

На колишньому заводі німецького автогіганту будуть збирати китайські авто, інформує ZN.ua.

Mercedes-Benz пішов з російського ринку
Німецький концерн продав свій завод в РФ

Німецький автогігант Mercedes-Benz завершив угоду із продажу заводу в під Москвою. Експерти припускають, що замість німецьких автомобілів на заводі почнуть випускати китайські. Про це пишуть російські ЗМІ.

Автовиробник продав своє майно дилеру марки ГК «Автодім». Компанія оцінювала свої російські активи у 2 млрд євро, але на думку експертів, у нинішній ситуації у концерна можуть виникнути проблеми з виведенням коштів із Росії.

Через санкції введена заборона на постачання автомобілів за понад 50 тис. євро з ЄС та всіх машин із США до РФ унеможливлюють стабільні постачання комплектуючих до РФ.

Завод Mercedes-Benz потужністю 25 тис. машин на рік почав працювати в Росії в 2019 році. Інвестиції в проект становили 19 млрд рублів.

У 2021 році концерн компанія збільшила продажі в Росії на 11%, до 43 тис. машин. Цього ж року вони скоротилися на 73% до 9,1 тис. штук.

В «Автодомі» раніше заявляли про активні переговори з низкою китайських автовиробників щодо ексклюзивного дистриб’юторства нових марок у Росії.


Артем Руденко, ZN.ua





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