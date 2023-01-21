Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій

Чоловіки допомагали Вексельбергу приховати право власності на яхту Tango, інформує ZN.ua.

CША пред’явили двом бізнесменам звинувачення у сприянні ухиленню від санкцій і відмиванні грошей щодо яхти підсанкційного російського олігарха-мільярдера Віктора Вексельберга вартістю 90 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

«Двоє бізнесменів — 51-річний росіянин Владислав Осипов та 52-річний британець Річард Мастерс — звинувачуються у змові з метою обману Сполучених Штатів і вчинення злочинів проти Сполучених Штатів», — йдеться в заяві відомства.

В обвинувальному акті стверджується, що обидва обвинувачених використовували різноманітні методи, щоб приховати право власності на яхту Tango, що належить російському олігарху Віктору Вексельбергу.

Попри накладені на Вексельберга санкції, у квітні 2018 року, Осипов і Мастерс через використання американських компаній намагались приховати причетність олігарха до судна.

Осипов, співробітник Вексельберга, розробив складну структуру власності підставних компаній, щоб приховати право власності Вексельберга на яхту, попри те, що він є єдиним проєктантом користувачем і власником судна. Для цього Мастерс розробив схему використання вигаданої назви для яхти —«Фанта». В результаті цього обману фінансові установи США обробили сотні тисяч доларів транзакцій для Tango, які вони б не дозволили, якби знали про участь Вексельберга у фінансовій операції.

«Зусилля цих посередників дозволили Tango продовжувати функціонувати з повним набором послуг і предметів розкоші, доступних для неї, підтримуваних сотнями тисяч доларів, отриманих незаконним шляхом», — йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати звернулись до Іспанії, в якій затримано Мастерса, з проханням заарештувати його з метою екстрадиції. Арешт був здійснений сьогодні іспанською Цивільною гвардією. Осипова наразі не затримано.

Справу координувала оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції, яка займається забезпеченням широких санкцій, експортних обмежень та економічних контрзаходів, які Сполучені Штати запровадили разом зі своїми союзниками та партнерами у відповідь на дії Росії в Україні.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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