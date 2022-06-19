Суперяхта російського олігарха, конфіскована США, прибула до порту Гонолулу

За даними ресурсу з відстеження судів Refinitiv Eikon, на Гаваї прибула яхта "Амадеа" (Amadea) вартістю 300 мільйонів доларів. Вона була заарештована на Фіджі минулого місяця на запит влади США , яка стверджує, що вона належить російському олігарху Сулейману Керимову, який перебуває під санкціями.

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші російських олігархів у спробі чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна через війну в Україні.

106-метрова (350-футова) яхта залишила порт Лаутока на Фіджі минулого тижня, після того, як Верховний суд тихоокеанської острівної держави ухвалив, що яхта повинна залишити країну, оскільки уряду дорого обходилося її утримання. Дані Refinitiv показують, що судно пришвартувалося в порту Гонолулу у четвер вдень.

13 квітня судно прибуло з Мексики без будь-якого дозволу на Фіджі, щоб сховатись від шторму, де і було затримано.

Нагадаємо, на початку травня італійська поліція заарештувала мега-яхту «Шахерезада», одну з найбільших та найдорожчих яхт у світі, яка, за повідомленнями ЗМІ, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Раніше в Іспанії заарештували яхту Tango, яка належить бізнесменові Віктору Вексельбергу. В Італії потрапила під арешт яхта Геннадія Тимченка, якому належать акції в нафтохімічній компанії «Сібур».

Крім того, у Великій Британії заарештовано яхту засновника оператора стільникового зв'язку «Мотив» Віталія Кочеткова. У Гібралтарі під арешт потрапила яхта керівника "Трубної металургійної компанії" Дмитра Пумпянського.

Нарешті, у березні іспанія тимчасово заарештувала яхту російського олігарха Сергія Чемезова, який очолює «Ростех» і був раніше офіцером КДБ.

Елітні яхти, пов'язані з підсанкційними російськими олігархами, почали вимикати автоматичну систему відстеження місцезнаходження для того, щоб уникнути арешту. Власники ховають їх у портах держав, які не приєдналися до санкцій проти Росії, яка розв'язала широкомасштабну війну проти України.