Турецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропорту

Два турецькі військово-транспортні літаки, які застрягли в Україні з початку війни 10 місяців тому через бойові дії та закриття повітряного простору, у вівторок повернулися до Туреччини. Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило в Twitter .

Два військово-транспортні літаки Airbus A400M військово-повітряних сил Туреччини прибули до аеропорту "Київ-Бориспіль" близько опівночі 24 лютого, у день, коли Росія почала вторгнення в Україну.

Обидва доставляли до Києва гуманітарні вантажі та мали здійснити евакуацію громадян Туреччини, проте не змогли вилетіти назад.

Як йдеться у повідомленні відомства, літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсері ввечері.