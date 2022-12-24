Турецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропорту

Військово-вантажні літаки 10 місяців не могли вилетіти з України, інформує ZN.ua.

Турецькі літаки змогли повернутись з України до базового аеропорту
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Два турецькі військово-транспортні літаки, які застрягли в Україні з початку війни 10 місяців тому через бойові дії та закриття повітряного простору, у вівторок повернулися до Туреччини. Про це Міністерство оборони Туреччини повідомило в Twitter.

Два військово-транспортні літаки Airbus A400M військово-повітряних сил Туреччини прибули до аеропорту "Київ-Бориспіль" близько опівночі 24 лютого, у день, коли Росія почала вторгнення в Україну.

Обидва доставляли до Києва гуманітарні вантажі та мали здійснити евакуацію громадян Туреччини, проте не змогли вилетіти назад.

Як йдеться у повідомленні відомства, літаки вилетіли з України у вівторок вдень і прибули до аеропорту турецького міста Кайсері ввечері.

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— T.C. Mill? Savunma Bakanl??? (@tcsavunma) December 20, 2022


Микита Ткаченко, ZN.ua





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