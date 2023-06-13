Які регіони України лідирують за новими авто, а де купують уживані
Київ є лідером з купівлі нових легковиків.
За підсумками травня, до п'ятірки найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Про це свідчать
Топ-5 регіонів за новими авто:
Так, мешканці столиці купили 35% реалізованих за місяць в Україні нових легкових автомобілів.
- Частка Дніпропетровщини становила 9%,
- Київщини - 8%,
- Одещини - 6%,
- Харківщини – 5%.
Бестселерами на цих ринках стали:
- у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях — RENAULT Duster,
- в Київській області - VOLKSWAGEN ID.4,
- у Одеській обл. - TOYOTA RAV-4.
Топ-5 регіонів за ввезеними з-за кордону легковими авто:
- Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених автомобілів з пробігом,
- Вінницька область (7%),
- місто Київ (6,5%),
- Дніпропетровська (6%),
- Рівненська (5,8%) області.
При цьому найбільш популярним авто у цьому сегменті у Львівській, Вінницькій, Рівненській та у столиці був VOLKSWAGEN Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.
Нагадаємо, що у квітні українці придбали та зареєстрували 5160 нових легкових автомобілів. Порівняно з квітнем минулого року це у 4,3 раза більше та на 14% більше, ніж у березні цього року.