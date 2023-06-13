Які регіони України лідирують за новими авто, а де купують уживані

Київ є лідером з купівлі нових легковиків.

За підсумками травня, до п'ятірки найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні увійшли: м. Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Про це свідчать дані Укравтопрому, інформує ZN.ua .

Топ-5 регіонів за новими авто:

Так, мешканці столиці купили 35% реалізованих за місяць в Україні нових легкових автомобілів.

Частка Дніпропетровщини становила 9%,

Київщини - 8%,

Одещини - 6%,

Харківщини – 5%.

Бестселерами на цих ринках стали:

у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях — RENAULT Duster,

в Київській області - VOLKSWAGEN ID.4,

у Одеській обл. - TOYOTA RAV-4.

Топ-5 регіонів за ввезеними з-за кордону легковими авто:

Львівська область, номери якої отримали 12% розмитнених автомобілів з пробігом,

Вінницька область (7%),

місто Київ (6,5%),

Дніпропетровська (6%),

Рівненська (5,8%) області.

При цьому найбільш популярним авто у цьому сегменті у Львівській, Вінницькій, Рівненській та у столиці був VOLKSWAGEN Golf. А на Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався RENAULT Megane.

Нагадаємо, що у квітні українці придбали та зареєстрували 5160 нових легкових автомобілів. Порівняно з квітнем минулого року це у 4,3 раза більше та на 14% більше, ніж у березні цього року.