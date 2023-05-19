Дебютував абсолютно новий Honda CR-V для Європи та України

Компанія Honda CR-V офіційно представила європейську версію Honda CR-V шостого покоління. У продажу ця новинка в Європі з'явиться вже найближчим часом.

Honda випускає Honda CR-V із 1995 року. Кілька місяців тому у США дебютував CR-V нового, шостого, покоління. Тепер настала черга європейської версії.

Потрібно сказати, що Honda CR-V для Європи зовні мало чим відрізняється від версії для Сполучених Штатів. Головна відмінність – у лінійці двигунів.

Кросовер CR-V шостого покоління зберіг свій традиційний дизайн, але отримав нову радіаторну решітку, нові бампери, а також трохи змінені задні ліхтарі. Цікаво, що у європейської версії Honda CR-V кожен із двох варіантів силової установки має власний варіант дизайну решітки радіатора.

На наш погляд, зміни у дизайні – це, звичайно, добре. Але важливіше те, що цей кросовер став більшим, ніж модель п'ятого покоління. Завдяки збільшеній колісній базі в салоні стало просторіше. Особливо це відчують задні пасажири. Крім того, збільшився багажний відсік.

Салон оброблений більш якісними матеріалами, ніж у моделі п'ятого покоління. Мало того, у водія та пасажирів тепер краща оглядовість.

У США новий Honda CR-V у стандартній комплектації має версію з 1,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом. Європейська версія такого мотора не має. У Європі CR-V нового покоління пропонуватиметься у двох гібридних версіях. Перша версія – 2,0-літровий бензиновий двигун та два електромотори. Друга версія – з повноцінною гібридною силовою установкою. Версія PHEV на електротязі проїжджає 82 км. При цьому акумулятор можна зарядити за 2,5 години.

Коли Honda почне продавати в Європі Honda CR-V шостого покоління - ще не відомо. Також ще не оголошено вартість цієї новинки.

В Україні зараз Honda CR-V з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 183 к.с., який працює разом з автоматичною коробкою передач, коштує від 1 703 900 гривень. У цій комплектації є адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, передні та задні автоматичні склопідйомники, 7-дюймова цифрова панель приладів, проекційний дисплей і багато іншого. Гібридний Honda CR-V коштує від 1 617 900 гривень.

Нагадаємо, раніше Honda показала концепт нового електричного кросовера Honda Prologue.