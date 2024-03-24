На кордоні Польщі і України заблоковано 500 авто – є черги і на інших кордонах

Держприкордонслужба говорить, що рух на двох ділянках практично припинено

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Найскладнішою є ситуація, на кордоні «Ягодин» та «Рава-Руська» де рух повністю припинено з України у Польщу. Є певні проблеми і на місцях пропуску зі Словаччиною та іншими країнами через велику завантаженість транспортом. Практично на цьому напрямку з України немає руху автівок взагалі, а в черзі стоїть приблизно 500 вантажних авто. “За останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України”, – уточнив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», інформує ZN.ua .

Де ще є черги на кордоні?

За інформацією речника ДПСУ, схожа, але краща ситуація є на інших пунктах пропуску. Зокрема у пункті пропуску “Ужгород” – кордон зі Словаччиною – є черга 300 авто. у пункті пропуску “Тиса”, що біля Угорщини – 800 авто.

На напрямку пункту пропуску “Порубне” – Румунія – очікують пропуску приблизно 400 вантажний авто на шляху з Румунії в Україну.

Польські фермери у середу, 20 березня, на пункті пропуску “Медика – Шегині” повністю заблокували рух вантажівок та автобусів. Також вони перестали пропускати легкові автомобілі, повідомила Державна прикордонна служба України.

Однак, за даними ДПСУ, для легковиків на суміжній стороні є можливість об’їзду мітингувальників.