Закрите небо: міжнародний перевізник відкрив прямий автобусний маршрут з Києва до аеропорту в Варшаві

Міжнародний автобусний перевізник FlixBus відкрив новий прямий маршрут з Києва до варшавського аеропорту. Про це повідомляє uamedia.eu .

Починаючи з 2 березня 2023 року рейс №3220 виконуватиметься щодня. З Києва автобус виїжджатиме о 17:25 (Центральний автовокзал). Кінцева зупинка - аеропорт Варшава-Модлін.

У зворотньому напрямку автобус рушитиме з аеропорту Варшава-Модлін о 20:10.

Час у дорозі орієнтовно складатиме 15 годин.

Маршрут нового рейсу №3220 пролягатиме через міста Коростень, Сарни, Ковель, Люблін та Варшаву, де автобуси робитимуть зупинки.

Раніше, з 14 лютого, FlixBus почав виконувати рейси з Одеси до Варшави (лінія N3242 - через Умань, Вінницю, Хмельницький, Львів, Люблін).

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