Укрзалізниця запустила безкоштовний потяг до Києва

Укрзалізниця запустила новий евакуаційний потяг із Сум до Києва. Перший рейс відбувся 15 липня, і тепер поїзд курсуватиме щодня.

Згідно з розкладом УЗ, евакуаційний поїзд відправлятиметься з Сум о 06:47 і прибуватиме до Києва о 11:41.

Внутрішньо переміщені особи, які сядуть на цей рейс, зможуть отримати після прибуття на столичний вокзал матеріальну допомогу: по 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Гроші виплачуватимуть представники Укрпошти.

Ті, хто прибув на вокзал, зможуть розраховувати на тимчасове житло. Київська ОВА розміщуватиме мешканців Сум та області у модульному містечку Вишгородського району.

З питань евакуації звертайтесь за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Як відомо, через постійні обстріли з боку Росії з січня місяця загинули щонайменше 35 мирних жителів Сумської області. Через це було ухвалено рішення про евакуацію людей із п'ятикілометрової прикордонної зони, де місцевим жителям часто доводиться виживати без світла, магазинів, шкіл та лікарень.

Евакуація проводиться з відповідним прикриттям військових ЗСУ, щоб не наражати людей на небезпеку.

Раніше в Укрзалізниці пояснили, чому залізничні подорожі з України до Європи без пересадок обмежені.