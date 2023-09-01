Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах: дата запуску послуги

Укрзалізниця запускає послугу, яку із нетерпінням чекала більшість пасажирів. Йдеться про Wi-Fi у поїздах. Ініціатива коштуватиме національному перевізнику майже 79 млн грн.

Укрзалізниця запускає у поїздах Wi-Fi: коли з'явиться інтернет-зв'язок

Стало відомо, що у двох десятках поїздів з'явиться Wi-Fi. Інтернет-зв'язок буде доступний пасажирам за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Інтернет запустять у поїздах класу "Інтерсіті".

Установка коштуватиме 78,892 млн грн. Компанія 21 серпня підписала за підсумками тендеру договір на цю суму з фірмою "Вінком Україна". Конкурентами були фірми "Смарт Інновейшн", "Грін Нетворкс" та "Білінтех Україна".

В електронній системі ProZorro зазначено, що максимальна вартість закупівлі становила 96 млн грн. Таким чином вдалося заощадити 18%.

Передоплата становитиме 30% від вартості послуг і буде виконана на 5-й робочий день з дати надання рахунку. Решта суми (70%) виплачується на 15-й робочий день з дати реєстрації податкової накладної.

Столичним системним інтегратором "Вінком Україна" керує Володимир Дубей, а володіє - Ігор Поліщук. Компанія з 2016 року отримала підряди на загальну суму 471 млн грн.

Укрзалізниця запускає у поїздах Wi-Fi: коли з'явиться інтернет-зв'язок

Укрзалізниця запускає у поїздах Wi-Fi: коли з'явиться інтернет-зв'язок

Організація виконає проектні роботи, постачання, монтаж та налагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у поїздах. Інтернет-зв'язок з'явиться у поїздах Hyundai HRCS2, двох поїздах ЕКР-1 "Тарпан", двох поїздах Skoda EJ675 та двох поїздах МПЛТ. Пасажири отримають бездротовий доступ до Мережі.

Укрзалізниця запускає у поїздах Wi-Fi: коли з'явиться інтернет-зв'язок

На обладнання, яке виготовлено не раніше 2022 року, витратять 65,03 млн грн із загальної суми, а послуги коштуватимуть 13,15 млн грн. Сервіс мають запустити до квітня 2024 року. Гарантійний термін використання устаткування після монтажу і налагодження становить три роки.

Раніше Укрзалізниця повідомила про правила повернення квитків на міжнародні потяги.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах: дата запуску послугиУкрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах: дата запуску послуги
В "Укрзалізниці" з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністюВ "Укрзалізниці" з’явилась послуга онлайн-замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні збільшили час на отримання кандидатами у водії копії відео з іспитівВ Україні збільшили час на отримання кандидатами у водії копії відео з іспитів
«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги з Києва до Львова на вихідні«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги з Києва до Львова на вихідні
Укрзалізниця презентувала вагони для маломобільних пасажирівУкрзалізниця презентувала вагони для маломобільних пасажирів
Укрзалізниця блокуватиме акаунти пасажирів за масову купівлю квитків у додаткуУкрзалізниця блокуватиме акаунти пасажирів за масову купівлю квитків у додатку
Укрзалізниця запустила безкоштовний потяг до КиєваУкрзалізниця запустила безкоштовний потяг до Києва
Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринкуУкрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку
Укрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирамУкрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирам
Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїздіУкрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді
Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного вікуУкрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку
"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава
Последние новости
Подгружаем последние новости