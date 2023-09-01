Укрзалізниця запускає Wi-Fi у поїздах: дата запуску послуги

Укрзалізниця запускає послугу, яку із нетерпінням чекала більшість пасажирів. Йдеться про Wi-Fi у поїздах. Ініціатива коштуватиме національному перевізнику майже 79 млн грн.

Стало відомо, що у двох десятках поїздів з'явиться Wi-Fi. Інтернет-зв'язок буде доступний пасажирам за допомогою Starlink, LTE та WiFi від станцій. Інтернет запустять у поїздах класу "Інтерсіті".

Установка коштуватиме 78,892 млн грн. Компанія 21 серпня підписала за підсумками тендеру договір на цю суму з фірмою "Вінком Україна". Конкурентами були фірми "Смарт Інновейшн", "Грін Нетворкс" та "Білінтех Україна".

В електронній системі ProZorro зазначено, що максимальна вартість закупівлі становила 96 млн грн. Таким чином вдалося заощадити 18%.

Передоплата становитиме 30% від вартості послуг і буде виконана на 5-й робочий день з дати надання рахунку. Решта суми (70%) виплачується на 15-й робочий день з дати реєстрації податкової накладної.

Столичним системним інтегратором "Вінком Україна" керує Володимир Дубей, а володіє - Ігор Поліщук. Компанія з 2016 року отримала підряди на загальну суму 471 млн грн.

Організація виконає проектні роботи, постачання, монтаж та налагодження обладнання для розгортання телекомунікаційної мережі у поїздах. Інтернет-зв'язок з'явиться у поїздах Hyundai HRCS2, двох поїздах ЕКР-1 "Тарпан", двох поїздах Skoda EJ675 та двох поїздах МПЛТ. Пасажири отримають бездротовий доступ до Мережі.

На обладнання, яке виготовлено не раніше 2022 року, витратять 65,03 млн грн із загальної суми, а послуги коштуватимуть 13,15 млн грн. Сервіс мають запустити до квітня 2024 року. Гарантійний термін використання устаткування після монтажу і налагодження становить три роки.

Раніше Укрзалізниця повідомила про правила повернення квитків на міжнародні потяги.