«Зернова ініціатива»: ще два кораблі з агропродукцією вийшли з українського порту

27 тисяч тонн української агропродукції відправили до країн Азії, інформує ZN.ua.

З українського порту у рамках «зернової ініціативи» вийшло ще два кораблі з агропродукцією. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

««Зернова ініціатива»: 80 тисяч тонн української продовольчої пшениці підуть на потреби країн, що знаходяться на межі голоду», - заявили в Міністерстві.

Зокрема, 12 листопада, в рамках реалізації «Зернової ініціативи», з порту «Чорноморськ» вийшло два кораблі з 27 тисячами тонн агропродукції, яка вирушить до країн Азії.

Також два балкери, зафрахтовані Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН, зайшли в порти Великої Одеси під завантаження пшеницею для мешканців Ефіопії, Ємену та Афганістану.

У порту «Одеса» 40 тисяч тонн української пшениці для Ефіопії завантажують на балкер BOZBURUN M. А у порту «Чорноморськ» такий самий обсяг пшениці для жителів Ємену та Афганістану завантажують на балкер GOKOVA M.

Крім того, наразі в портах Великої Одеси під обробкою 33 кораблі, на які завантажують 920 тисяч тонн української агропродукції.

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 444 кораблі, які експортували 10,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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