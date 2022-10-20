Графік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваї
На фоні обмежень із подачею електроенергії в Україні 20 жовтня весь електротранспорт у країні призупинив свою роботу. Таким чином, трамваї та тролейбуси тимчасово працюватимуть по обмеженому графіку.
За словами мера столиці Віталія Кличка, з метою економії електроенергії в Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів сьогодні вийшли автобуси.
Перелік маршрутів, де відбулася заміна транспорту 20 жовтня:
№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності
№7 вул. Чорнобильська – ст. метро "Площа Льва Толстого"
№ 14 Ботанічний сад – залізничний вокзал
№16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності
№18 Майдан Незалежності – вул. Сошенка
№23 вул. Туполєва – Лук'янівська площа
№24 вул. Північна – просп. Свободи
№26 просп. Свободи – ст. метро "Нивки"
№27 ст. метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський"
№28 ст. метро "Лук'янівська" – просп. Свободи
№ 29Д Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"
№31 вул. Милославська – ст. метро "Лук'янівська"
№32 вул. Північна – вул. Сошенка
№ 33 Мінський масив – залізничний вокзал "Південний"
№ 34 “вул. Північна – ст. метро "Почайна"
№37 вул. Милославська – ст. метро "Лісова"
№42 вул. Дегтярівська – ст. метро "Либідська"
№ 43 Кібцентр – Дарницька площа
№ 47 вул. Милославська – ст. метро "Мінська"
№50К вул. Милославська – "Дарницька площа"
№50 вул. Милославська – ст. метро "Либідська"
Житомир
У Житомирі для економії електроенергії вирішили відключити вуличне освітлення, а електротранспорт продовжує курсувати в обмеженому режимі.
Житомирський міський голова Сергій Сухомлін повідомив, що 20 жовтня на маршрути вийшло лише 40 тролейбусів. Це менше, ніж зазвичай.
Хмельницький
З 20 жовтня на вулицях міста курсуватиме менше тролейбусів. Це пов'язано із критичною ситуацією в енергетичній сфері. У прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що після 10:30 містом їздитиме до 40 тролейбусів. З 16:30 маршрутами міста курсуватимуть 60 тролейбусів. З 20:00 у Хмельницькому їздитиме 20 тролейбусів.
Суми
На Сумщині 20 жовтня з 7.00 до 23.00 запровадили режим максимальної економії електричної енергії. За словами голови ОВА Дмитра Живицького, у зазначений проміжок часу не курсуватиме електротранспорт.
З 5.30 до 7.00 20 жовтня тролейбуси працюватимуть за розкладом. З 7:00 до 8:00 та з 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів буде залучено лише тролейбуси з автономним ходом.
Полтава
Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив мешканців міста, що з 20 жовтня усі комунальні підприємства Полтави переходять у режим енергозбереження. Це стосується й комунального транспорту. Таким чином, "Полтаваелектроавторанс" скоротило кількість тролейбусів на маршрутах на 30%. Тролейбуси будуть на маршрутах лише з 05:00 до 10:00. Після обіду працюватимуть лише автобуси та маршрутки.
Миколаїв
У Миколаєві 20 жовтня на 60% зменшено кількість електротранспорту міськими маршрутами. Відповідне рішення пов'язане із необхідністю скорочення споживання електроенергії.
Тролейбуси містом курсують трьома маршрутами:
№ 2: Залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський" - мікрорайон Намив (з берегом)
№ 6: мікрорайон Північний - вулиця Третя Військова
№ 9: мікрорайон Північний - залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський"
Харків
У Харкові 20 жовтня обмежили лише інтервали руху поїздів метро для економії електроенергії:
Холодногірсько-заводська лінія - 11 хвилин
Салтівська лінія - 13 хвилин
Олексіївська лінія - 13 хвилин
Раніше повідомлялося, у яких регіонах України 20 жовтня відключили не лише електрику, а й воду.