Графік електротранспорту в Україні: як працюватимуть тролейбуси та трамваї

На фоні обмежень із подачею електроенергії в Україні 20 жовтня весь електротранспорт у країні призупинив свою роботу. Таким чином, трамваї та тролейбуси тимчасово працюватимуть по обмеженому графіку.

За словами мера столиці Віталія Кличка, з метою економії електроенергії в Києві на 21 із 38 тролейбусних маршрутів сьогодні вийшли автобуси.

Перелік маршрутів, де відбулася заміна транспорту 20 жовтня:

№ 6 Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності

№7 вул. Чорнобильська – ст. метро "Площа Льва Толстого"

№ 14 Ботанічний сад – залізничний вокзал

№16 вул. Туполєва – Майдан Незалежності

№18 Майдан Незалежності – вул. Сошенка

№23 вул. Туполєва – Лук'янівська площа

№24 вул. Північна – просп. Свободи

№26 просп. Свободи – ст. метро "Нивки"

№27 ст. метро "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський"

№28 ст. метро "Лук'янівська" – просп. Свободи

№ 29Д Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"

№31 вул. Милославська – ст. метро "Лук'янівська"

№32 вул. Північна – вул. Сошенка

№ 33 Мінський масив – залізничний вокзал "Південний"

№ 34 “вул. Північна – ст. метро "Почайна"

№37 вул. Милославська – ст. метро "Лісова"

№42 вул. Дегтярівська – ст. метро "Либідська"

№ 43 Кібцентр – Дарницька площа

№ 47 вул. Милославська – ст. метро "Мінська"

№50К вул. Милославська – "Дарницька площа"

№50 вул. Милославська – ст. метро "Либідська"

Житомир

У Житомирі для економії електроенергії вирішили відключити вуличне освітлення, а електротранспорт продовжує курсувати в обмеженому режимі.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлін повідомив, що 20 жовтня на маршрути вийшло лише 40 тролейбусів. Це менше, ніж зазвичай.

Хмельницький

З 20 жовтня на вулицях міста курсуватиме менше тролейбусів. Це пов'язано із критичною ситуацією в енергетичній сфері. У прес-службі Хмельницької міської ради повідомили, що після 10:30 містом їздитиме до 40 тролейбусів. З 16:30 маршрутами міста курсуватимуть 60 тролейбусів. З 20:00 у Хмельницькому їздитиме 20 тролейбусів.

Суми

На Сумщині 20 жовтня з 7.00 до 23.00 запровадили режим максимальної економії електричної енергії. За словами голови ОВА Дмитра Живицького, у зазначений проміжок часу не курсуватиме електротранспорт.

З 5.30 до 7.00 20 жовтня тролейбуси працюватимуть за розкладом. З 7:00 до 8:00 та з 17:00 до 18:00 для перевезення пасажирів буде залучено лише тролейбуси з автономним ходом.

Полтава

Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив мешканців міста, що з 20 жовтня усі комунальні підприємства Полтави переходять у режим енергозбереження. Це стосується й комунального транспорту. Таким чином, "Полтаваелектроавторанс" скоротило кількість тролейбусів на маршрутах на 30%. Тролейбуси будуть на маршрутах лише з 05:00 до 10:00. Після обіду працюватимуть лише автобуси та маршрутки.

Миколаїв

У Миколаєві 20 жовтня на 60% зменшено кількість електротранспорту міськими маршрутами. Відповідне рішення пов'язане із необхідністю скорочення споживання електроенергії.

Тролейбуси містом курсують трьома маршрутами:

№ 2: Залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський" - мікрорайон Намив (з берегом)

№ 6: мікрорайон Північний - вулиця Третя Військова

№ 9: мікрорайон Північний - залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський"

Харків

У Харкові 20 жовтня обмежили лише інтервали руху поїздів метро для економії електроенергії:

Холодногірсько-заводська лінія - 11 хвилин

Салтівська лінія - 13 хвилин

Олексіївська лінія - 13 хвилин

Раніше повідомлялося, у яких регіонах України 20 жовтня відключили не лише електрику, а й воду.