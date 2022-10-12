Росіяни знищили АТП у Дніпрі: у місті на маршрути вийшли перші автобуси, які передав Київ

У Дніпрі вийшла на маршрути перша партія автобусів, яку місту передав Київ після знищення у результаті ворожого обстрілу дніпровського автопарку, повідомив міський голова Борис Філатов. Сьогодні ж до міста прибули ще три автобуси з Вінниці.

«Ми разом випустили на маршрути Дніпра першу партію автобусів зі столиці. Коли півтора тижня тому трикляті окупанти вгатили по місцевому АТП, знищивши більше сотні майже ідентичних до цих машин, саме Київ першим запропонував допомогу. Тепер цей транспорт там, де його чекали – на маршрутах 101К і 146К. І цього ж ранку Дніпро зустрів ще три автобуси, які прибули для міста з Вінниці. Правду кажуть – собором і чорта поборем», – написав Філатов у Facebook.

Міський голова Дніпра подякував своїм колегам – очільникам Києва та Вінниці за допомогу. На знак подяки столиці до двох автобусних маршрутів додали літеру К.