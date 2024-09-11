Київ став у заторах на тлі очікування міжнародних партнерів

На тлі візиту міжнародних партнерів до Києва 11 вересня у столиці спостерігались затори на дорогах та черги в метро.

Відповідними фото та відео ділились кияни в місцевих Telegram-каналах, інформує Апостроф .

Варто зазначити, що 10 вересня Управління державної охорони України попереджало водіїв про тимчасові обмеження дорожнього руху 11 вересня:

"11 вересня, у зв’язку з проведенням Саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом".

Кияни повідомляли про затори в декількох районах столиці. Зокрема це відео зробили на дорозі о восьмій ранку: "А так виглядала вже з 8 ранку розв?язка на Деміївській площі, вона ледве рухається. Нас, звісно, попереджали, що буде перекриття в трьох районах. Але ніхто навіть не уявляв, що настільки".

На Либідській фіксували перекриття трьох смуг руху в бік центру.

Повідомляли також про великий затор на Хрещатику. Киянам на тлі приїзду гостей на Кримську Платформу радили скористатись метрополітеном.

Проте в метро також фіксували черги. Жителі ділились кадрами зі столичного метрополітену.