Київ став у заторах на тлі очікування міжнародних партнерів

На тлі візиту міжнародних партнерів до Києва 11 вересня у столиці спостерігались затори на дорогах та черги в метро.

Відповідними фото та відео ділились кияни в місцевих Telegram-каналах, інформує Апостроф.

Варто зазначити, що 10 вересня Управління державної охорони України попереджало водіїв про тимчасові обмеження дорожнього руху 11 вересня:

"11 вересня, у зв’язку з проведенням Саміту Кримської платформи, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом".

Кияни повідомляли про затори в декількох районах столиці. Зокрема це відео зробили на дорозі о восьмій ранку: "А так виглядала вже з 8 ранку розв?язка на Деміївській площі, вона ледве рухається. Нас, звісно, попереджали, що буде перекриття в трьох районах. Але ніхто навіть не уявляв, що настільки".


На Либідській фіксували перекриття трьох смуг руху в бік центру.


Повідомляли також про великий затор на Хрещатику. Киянам на тлі приїзду гостей на Кримську Платформу радили скористатись метрополітеном.

Проте в метро також фіксували черги. Жителі ділились кадрами зі столичного метрополітену.



Любов Боровик, Апостроф





Интересные новости
Новий позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2025 вперше помітили на дорогах (фото)Новий позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2025 вперше помітили на дорогах (фото)
В Росії підлітки "на замовлення" спалили вертолітВ Росії підлітки "на замовлення" спалили вертоліт
Київ став у заторах на тлі очікування міжнародних партнерівКиїв став у заторах на тлі очікування міжнародних партнерів
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород
Volkswagen представив кросовер Tiguan третього поколінняVolkswagen представив кросовер Tiguan третього покоління
Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшимКросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим
Київ запускає двомісячну кампанію з безкоштовними поїздкамиКиїв запускає двомісячну кампанію з безкоштовними поїздками
"Українська бронетехніка" представила оновлений бронеавтомобіль "Новатор""Українська бронетехніка" представила оновлений бронеавтомобіль "Новатор"
Renault Scenic став електричним кросовером із запасом ходу у 620 кмRenault Scenic став електричним кросовером із запасом ходу у 620 км
Київський фунікулер закривають на ремонтКиївський фунікулер закривають на ремонт
Kia у липні представить оновлений хетчбек PicantoKia у липні представить оновлений хетчбек Picanto
"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава
Дебютував оновлений Toyota Yaris: став потужнішим та технологічнішимДебютував оновлений Toyota Yaris: став потужнішим та технологічнішим
Последние новости
Подгружаем последние новости