"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава

Сьогодні планують перший тестовий заїзд.

“Укрзалізниця” сьогодні відправить у рейс тестовий поїзд сполученням Київ-Варшава, сформований із 14 стандартних вагонів УЗ, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони, інформує ZN.ua .

Як зазначили в компанії, маршрут між Києвом та Варшавою має зараз найбільший дефіцит місць - кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Водночас польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають тримісні купе.

Аби розширити склад потяга, “Укрзалізниця” провела переговори з польською стороною та успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.