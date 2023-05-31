"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава

Сьогодні планують перший тестовий заїзд.

“Укрзалізниця” сьогодні відправить у рейс тестовий поїзд сполученням Київ-Варшава, сформований із 14 стандартних вагонів УЗ, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони, інформує ZN.ua.

Як зазначили в компанії, маршрут між Києвом та Варшавою має зараз найбільший дефіцит місць - кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць.

Водночас польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони «вужчого» габариту RIC, які мають тримісні купе.

Аби розширити склад потяга, “Укрзалізниця” провела переговори з польською стороною та успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.


Ірина Знась, ZN.ua





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