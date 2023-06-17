Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді

Навколо Укрзалізниці виник новий скандал. Молода пасажирка постраждала у поїзді від домагань літнього чоловіка, з яким їхала у купе.

Жителька Київської області Євгенія Карпюк розповіла про пережитий стрес під час поїздки у купе потягу "Львів-Київ". Вона зазначила, що попутник неадекватно поводився та робив натяки сексуального характеру. Постраждала звернулася до провідника з проханням пересадити її у купе до жінок, але той відмовився допомогти.

Євгенія уточнила, що сіла на поїзд у Хмельницькому. У купе вже спав чоловік пенсійного віку. Вони виявилися удвох – інші два місця були вільні.

"Він прокидається і каже: "О, Бог послав мені жінку. Можна вас поцілувати?” – заявила Карпюк.

За словами пасажирки, кривдник у відповідь на обіцянку викликати поліцію заявив, що сам є полковником у відставці, тому вона може нікуди не звертатися.

"Я почала кричати, що зараз, у ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, щодня гинуть на фронті, ось такі у вишиванці дозволяють собі вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він уже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: А що мені було робити? Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка" - поділилася пасажирка на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Євгенія запевнила, що провідник не хотів їй допомогти, тому вона сама пересіла від неадекватного пасажира. Представник Укрзалізниці зажадав віддати постільну білизну за дві години до прибуття, а потім сказав, що незабаром після війни таких кіборгів побільшає, і подібні ситуації повторюватимуться на кожному кроці.

Карпюк поскаржилася, що у нашій країні складно притягнути до відповідальності чоловіків за домагання, і "треба дочекатися, коли тебе зґвалтують або вб'ють".

В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про скандал навколо жіночих купе, які недавно запустила Укрзалізниця. Інтернет-користувачка поскаржилася на те, що не може мандрувати разом зі своїм 6-річним сином.