Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді

Навколо Укрзалізниці виник новий скандал. Молода пасажирка постраждала у поїзді від домагань літнього чоловіка, з яким їхала у купе.

“Чий дід? Може впізнаєте?“: літній пассажир чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді Укрзалізниці

Жителька Київської області Євгенія Карпюк розповіла про пережитий стрес під час поїздки у купе потягу "Львів-Київ". Вона зазначила, що попутник неадекватно поводився та робив натяки сексуального характеру. Постраждала звернулася до провідника з проханням пересадити її у купе до жінок, але той відмовився допомогти.

Євгенія уточнила, що сіла на поїзд у Хмельницькому. У купе вже спав чоловік пенсійного віку. Вони виявилися удвох – інші два місця були вільні.

"Він прокидається і каже: "О, Бог послав мені жінку. Можна вас поцілувати?” – заявила Карпюк.

За словами пасажирки, кривдник у відповідь на обіцянку викликати поліцію заявив, що сам є полковником у відставці, тому вона може нікуди не звертатися.

"Я почала кричати, що зараз, у ті часи, коли стільки нормальних чоловіків, хлопців молодих, щодня гинуть на фронті, ось такі у вишиванці дозволяють собі вести такі розмови. Він сказав, що він кіборг, стояв за аеропорт рік і тому має право. Потім, коли він уже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: А що мені було робити? Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка" - поділилася пасажирка на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Євгенія запевнила, що провідник не хотів їй допомогти, тому вона сама пересіла від неадекватного пасажира. Представник Укрзалізниці зажадав віддати постільну білизну за дві години до прибуття, а потім сказав, що незабаром після війни таких кіборгів побільшає, і подібні ситуації повторюватимуться на кожному кроці.

“Чий дід? Може впізнаєте?“: літній пассажир чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді Укрзалізниці

Карпюк поскаржилася, що у нашій країні складно притягнути до відповідальності чоловіків за домагання, і "треба дочекатися, коли тебе зґвалтують або вб'ють".

В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про скандал навколо жіночих купе, які недавно запустила Укрзалізниця. Інтернет-користувачка поскаржилася на те, що не може мандрувати разом зі своїм 6-річним сином.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїздіУкрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді
Стали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового поколінняСтали відомі подробиці про Volkswagen Tiguan нового покоління
В Україні почалися продажі нового кросовера Mazda CX-60В Україні почалися продажі нового кросовера Mazda CX-60
Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного вікуУкрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку
В Україні збільшать штраф за порушення ПДР: є умоваВ Україні збільшать штраф за порушення ПДР: є умова
Блок рекламы


Похожие новости
Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного вікуУкрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку
"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава
Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що змінитьсяУкрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що зміниться
Поліція забрала у Віктора Павліка спецперепустку після скандального інциденту на Південному мостуПоліція забрала у Віктора Павліка спецперепустку після скандального інциденту на Південному мосту
Укрзалізниця пустила поїзди в обхід ХмельниччиниУкрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини
"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів
Укрзалізниця оновила правила повернення коштів за квиткиУкрзалізниця оновила правила повернення коштів за квитки
Укрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у РумуніїУкрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у Румунії
Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль рокуWomen’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року
Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"Масова бійка через місце в літаку потрапила на відео: "зчепилися 15 жінок"
Последние новости
Подгружаем последние новости