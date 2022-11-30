2022-11-30
Укрзалізниця не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів
У разі настання нових блекаутів Укрзалізниця не скасовуватиме пасажирські поїзди, як і після блекауту 23 листопада. Про це розповів голова правління компанії Олександр Камишін в
Фото: facebook.com
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«Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі», — сказав він.
Камишін додав, що затримки поїздів є неминучим наслідком будь-якого блекауту
«Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати», — наголосив голова Укрзалізниці.