У Німеччині подорожчає вартість проїзду в автобусах та поїздах з квітня

Вартість проїзду у Німеччині подорожчає вже з квітня. У середньому ціни зростуть на 8 центів. Подорожчання торкнеться всього громадського транспорту – автобусів, поїздів та трамваїв, заявили в асоціації перевізників Verkehrsverbund Mittelth?ringen (VMT).

Підготуватися до підвищення вартості проїзду потрібно мешканцям Тюрінгії. З 1 квітня одна поїздка в Ерфурті, Єні, Веймарі чи Гері коштуватиме 2,50 євро замість 2,30 євро. Дитячі квитки подорожчають із 1,50 євро до 1,70 євро.

Ціни на проїзд підвищуються лише за місяць до запланованого запуску бюджетного проїзного за 49 євро. Але за словами влади, дату квітневого підвищення цін було призначено ще до того, як стала відома дата запуску Deutschlandticket.

До асоціації Mittelth?ringen входять 15 транспортних компаній, які обслуговують міста Ерфурт, Веймар, Єна та Гера, а також округи Гота, Веймарер Ланд, Заале-Гольцланд, Заальфельд-Рудольштадт та Заале-Орла.

За даними транспортної асоціації, спочатку квитки на проїзд мали подорожчати на 17,35%. Такий крок допоміг би компенсувати величезне зростання цін на енергоносії з березня 2022 року. Проте уряд Німеччини дозволив транспортним компаніям отримати 25 мільйонів євро з фонду допомоги при енергетичній кризі та пандемії коронавірусу на 2022 та 2023 роки, за рахунок чого вдалося знизити відсоток підвищення, і він не буде таким суттєвим.

Раніше повідомлялося, що в Берліні вже запустили проїзний за 49 євро, який мешканці міста можуть придбати до 3 квітня.