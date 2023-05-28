Кличко не полишив надії підвищити вартість проїзду у Києві до 20 гривень

Мер перебуває у впевненості, що проїзд у Києві залишається найнижчим у країні. Попри дослідження, які свідчать зворотнє.

Кличко не полишив надії підвищити вартість проїзду у Києві до 20 гривень
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Собівартість проїзду у Києві складає понад 20 грн, але до кінця війни столична влада до цього питання не повертатиметься. Про це столичний міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв'ю телеканалу «Київ», інформує ZN.ua.

«Транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн. Він залишається найнижчим у країні і не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну ситуацію економічну, складну ситуацію з бюджетом людей ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість», - сказав Кличко.

Водночас він додав, що у майбутньому, враховуючи те, що транспорт потрібно ремонтувати, будувати метро, закуповувати новий, здорожчання проїзду можливе.

Нагадаємо, у Києві знову заговорили про підвищення цін на проїзд в громадському транспорті. Зокрема, днями директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив про необхідність підняти тарифи.

Водночас у березні поточного року аналітики компанії Picodi порівняли вартість проїзних у 45 великих містах світу й адміністративних центрах України.

Витрати на проїзд у Києві виявилися одними із найдорожчих серед порівнюваних міст. Витрати порівнювали із заробітною платою, до уваги брали вартість квитків на одну поїздку й на один місяць.

Крім того, у Києві, попри великий пасажиропотік, проїзні квитки на громадський транспорт - найдорожчі в Україні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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